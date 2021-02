Ponzio: "Puede ser mi último año como jugador, todo tiene un final"

Lo que queda de la semana se le hará más cuesta arriba a los y las hinchas de River. Es que Leonardo Ponzio, uno de los emblemas de los tiempos millonarios liderados por Marcelo Gallardo, soltó este miércoles una frase que a sus fieles seguidores del fútbol les cayó como un balde de agua fría en pleno invierno: "Este puede ser mi último año como jugador. Todo tiene un final".

El histórico y experimentado futbolista parece sumarse a la lista de nombres que dejaron el fútbol en plena pandemia, con ese adíos aún más triste que les impide despedirlos a quienes los disfrutaron sobre el verde césped. "Vamos a ver en junio o en diciembre cómo estamos, pero este puede ser mi último año como jugador. No creo que pase de diciembre", manifestó en diálogo con radio La Red.

"Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo. Creo que este año será mi último en el fútbol", insistió Ponzio, desnudando la madurez que también lo caracteriza adentro de la cancha.

El volante cumplió 39 años el pasado 29 de enero y en la actualidad es uno de los primeros relevos que tiene Gallardo en el mediocampo luego de haber sido protagonista en temporadas anteriores. El símbolo de River supeditó a la producción del equipo en la Copa Libertadores su posible retiro. "Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver; no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar", apuntó el ex mediocampista del Zaragoza de España.

Consultado por su futuro cuando deje el fútbol, el ex Newell's contó: "Me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo, no mucho, porque después caminamos por las paredes. Y luego volver al fútbol, ojalá que pueda en River. Entrenador no me veo, pero sí viendo jugadores de abajo".

A fines del año pasado, el propio Gallardo había contado de sus charlas con Ponzio acerca de la recta final de su carrera, esa a la que el futbolista ya le adelantó su punto final. "Lo hablo con Leo. Tengo, desde hace años, una muy buena relación con él. Yo siempre le digo que aproveche: que cada minuto que todavía se siente futbolista, lo aproveche y lo disfrute... porque cuando se acaba, chau. Ya no volves a jugar más profesionalmente. El está disfrutando sus últimos momentos en el fútbol profesional y si está acá es porque ha hecho méritos para estar acá; yo no lo he regalado nada. Todo lo que ha logrado, se lo ha ganado él. Ni el parate tan largo que hemos tenido en medio de la pandemia lo ha hecho bajonear. Eso habla bien de Leo y de su deseo de estar", había reflexionado en su momento el DT.

Los tiempos de cambios generacionales también atraviesan al club de Núñez. En los últimos años, se produjeron distintas despedidas de futbolistas: desde Norberto Alonso hasta Rodrigo Mora, pasando por Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Fernando Cavenahi. El sueño, después de una trayectoria tan íntima con el club millonario y sus hinchas, es decir adiós a lo grande, junto a su gente y sobre el pasto del Monumental, una realidad que estos días suena difícil en medio de la pandemia de coronavirus. Y Ponzio, que esta vez no le sacó una sonrisa a sus hinchas, todavía se ilusiona con poder despedirse de esa manera: "Es el sueño de todos tener una despedida, por cómo se fue dando todo... Ahora es difícil de pensar. Si viene, estaré agradecidísimo".