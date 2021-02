Netflix vuelve a producir a David Fincher

Después de asociarse con Netflix para su película biográfica Mank, el director David Fincher (foto) se ha vuelto a unir con el gigante del streaming para su próximo largometraje, titulado The Killer. Michael Fassbender está en conversaciones para protagonizar la película, según informaron los portales The Hollywood Reporter y Deadline. Andrew Kevin Walker, quien ha colaborado con Fincher en Se7en, El club de la pelea y The Game, está escribiendo el guión. Un poco en línea con Zodiac, también de Fincher, The Killer estará centrada en un asesino a sangre fría que comienza a desarrollar una conciencia, lo que hace que se agriete emocionalmente. La historia está basada en una novela gráfica de Alexis Nolent. En noviembre, Fincher firmó un contrato de cuatro años con Netflix y elogió a la compañía por hacer el tipo de películas que en su mayoría han caído en desgracia en los estudios tradicionales de Hollywood.