Sanción de tres fechas para Fabra y dos para Carrascal

El defensor de Boca Frank Fabra recibió tres fechas de suspensión mientras que el mediocampista de River Jorge Carrascal fue sancionado con dos jornadas de pena tras ser expulsados en los partidos ante el Santos y Palmeiras, respectivamente, por las semifinales de la última edición de la Copa Libertadores, según confirmó este jueves el tribunal de disciplina de la Conmebol.

El lateral izquierdo del elenco que conduce Miguel Ángel Russo vio la tarjeta roja a los 10 minutos del segundo tiempo del encuentro ante Santos en Vila Belmiro, que culminó con la victoria del equipo de brasileño por 3-0, tras darle un fuerte pisotón en el abdomen al delantero Marinho.

Además, Boca deberá pagar 1575 dólares por la sanción de jugador colombiano que no podrá participar de los tres primeros partidos que dispute Boca en el certamen continental. Ante esa situación, el técnico Russo deberá buscar su reemplazante para los primeros tres partidos del torneo. Como alternativas tiene a Emmanuel Más, un jugador que no es muy tenido en cuenta, mientras que no se descarta que el técnico pruebe con Marcos Rojo si está en condiciones de jugar.

Por su parte, Carrascal fue expulsado en el encuentro de ida ante Palmeiras que terminó con un triunfo del conjunto brasileño por 3 a 0 por un golpe sin pelota. En su caso, la Conmebol decidió sancionarlo con dos fechas de suspensión, por lo que sólo le resta cumplir un partido de sanción, ya que el jugador no estuvo presente en el partido de vuelta en Brasil. Además de la sanción deportiva, River también deberá desembolsar un poco más de mil dólares por la suspensión del futbolista.