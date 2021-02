Nadal se bajó de Rotterdam por molestias en la espalda

Rafael Nadal se fue Australia con malas sensaciones, ya que perdió en los cuartos de final con el griego Stefanos Tsitsipas después de tener ventaja de dos sets y, sobre todo, porque a lo largo del torneo padeció dolores de espalda. Pero lo más negativo para el español es que la evolución de la lesión no fue la esperada, por lo que anunció su ausencia en el certamen de Rotterdam de la próxima semana para regresar al circuito lo antes posible.

"Como muchos de mis seguidores saben, en Australia sufrí algunos problemas en la espalda", recordó Nadal en sus redes sociales, donde explicó los motivos de su baja en los Países Bajos. "Estos problemas empezaron en Adelaida y continuaron en Melbourne. Temporalmente, encontramos una solución que me permitió jugar sin dolor la segunda semana del Abierto de Australia", añadió el número dos del mundo, que aclaró que no intentará replicar ese tratamiento para estar la semana próxima en Rotterdam.

"Cuando regresé a España, visité a mi médico y, junto con mi equipo, me aconsejaron no jugar la semana que viene", afirmó Nadal, que lamentó no poder regresar a los Países Bajos. "Estaba deseando volver a jugar en Rotterdam y en los Países Bajos", confesó el tenista español. "Hace mucho que no juego allí y este año era el perfecto para volver. Espero estar de vuelta pronto y volver a jugar allí. Deseo lo mejor al torneo, que siempre es de clase mundial", aseguró.

El jugador mallorquín, que cayó en cuartos de final del primer Grand Slam del año ante el griego Stefanos Tsitsipas, cedería el segundo puesto del ránking si el ruso Daniil Medvedev alcanza la final del torneo neerlandés.

El próximo objetivo del español estará en los torneos de finales de marzo, con Acapulco, que ya ganó el año pasado justo antes del inicio de la pandemia, y el Masters 1.000 de Miami, uno de los pocos torneos que le quedan por sumar a su palmarés.