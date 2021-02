Parques eólicos: Mariano Macri fue citado como testigo

La causa de los parques eólicos promete un desfile rutilante de testigos para los próximos días. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi espera poder escuchar pronto como testigo a Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri, cuyo relato estructura el libro del periodista Santiago O'Donnell, Hermano, con infinidad de detalles sobre los negocios de la familia, entre ellos el de las energías renovables. En cuanto tenga confirmado un domicilio suyo certero, que ya busca, el juzgado le pondrá fecha a la citación, que anunció por escrito. Una de las personas señaladas por Mariano como intermediario vinculado al expresidente por la venta de los parques en cuestión es el empresario Esteban Nofal, convocado a testificar para el 3 de marzo. Para dos días antes fue citada Mariana Nannis, quien acusó públicamente a su exmarido, Claudio Paul Caniggia, de haber hecho "negocios" con el gobierno de Cambiemos con la "energía eólica por 3.000 millones de dólares. La mujer ya se había presentado en el juzgado con la promesa de llevar documentación, pero todavía no entregó nada.



La declaración de Mariano Macri podría resultar clave para esta investigación que, de todos modos, ya tiene numerosas pruebas de que se hizo un pasamanos en la compra y reventa de seis parques eólicos que le había permitido a la familia Macri obtener ganancias por cerca de 70 millones de dólares. Para eso lo que se reconstruyó hasta ahora en la causa es la existencia de una red de empresas, creadas desde los comienzos del gobierno de Cambiemos, a cargo de un contador del grupo empresario, Mariano Payaslian, que a la vez aparecen vinculadas da una estructura societaria en Europa, con eje en Luxemburgo, un país que ofrece altos niveles de secretismo sobre la constitución de sociedades off shore o cuentas, lo que muchas veces permite ocultar los verdaderos dueños de ciertos negocios o quiénes mueven operaciones.

Martínez de Giorgi citó tamibén a los periodistas de La Nación Hugo Alconada Mon e Iván Ruiz, que escribieron sobre información clave que revelaron el diario francés Le Monde y el consorcio de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Proyect (OCCRP): la existencia de las sociedad Lares Corporation SPF, radicada en Luxemburgo y que tendría detrás como beneficiario a Gianfranco Macri, otro de los hermanos.

Esta pista sitúa el nombre del Gianfranco como el posible hombre detrás de la trama de los parques eólicos. Lares parecer ser la terminal de una serie de sociedades involucradas en el negocio, con otra llamada Rainbow Finance, que a la vez manejaba a Usir International Holding, que tenía la filial Usir SA en Argentina. Esta última resultó controlante de Sidsel SA y Sideli SA, creadas por el contador Payslian en 2016, vinculadas en alrededor de un 10 por ciento a Sideco, del Grupo Macri. Son las firmas utlizadas para comprar la concesión de los parques a la española Isolux, y luego volverlos a vender en condiciones beneficiosas.

Payaslian y Gianfranco están imputados. También el exministro de Energía Juan José Aranguren, que permitió la continuidad por un tiempo del manejo de cuatro de los parques por parte de Isolux, que incurría en grandes incumplimientos y estaba acusada de corrpución, y luego incluso quedó habilitada a comprar dos más. Después pasó todo al grupo Macri, que volvió a vender en cuestión de meses a la china Goldwind y a Genneia, firma esta última del fallecido banquero Jorge Brito.

En el libro de O'Donnell Mariano Macri habla sobre el negocio de las energías renovables y alude a Nofal, uno de los testigos convocados, así, pegado al expresidente: "Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados. En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigote que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí. Entabló una relación que él valora con Mauricio y el grupo. Incluso hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa". Mariano contaba también que Nofal habría estudiado a las emprsas ligadas a licitaciones de los parques eólicos y que respecto de Isolux le comentó (citando al empresarioI "la empresa valía, mínimo, 15 millones de dólares. Y supe que lo llamaron desde Casa de Gobierno y lo paretaron, le torieron el brazo para que vendiera en un millón y medio". Quién compró, agrega el hermano del exmandatario "fue Socma", pero a la vez para la concesión de los parques sabían que podía haber un conflicto de interés "entonces se hicieron de los parques para vender las empresas o poner testaferros en ellas". También afirma que "en el caso de los éolicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio, sin duda alguna".

La citación a Nannis, dice le juzgado es "al solo efecto de que aporte toda documentación obrante en su poder con relación a la presunta vinculación de Claudio Paul Caniggia con los hechos investigados en autos". "Ya se van a enterar las denuncias que va a haber, como una de energía eólica de 3 mil millones de dólares", había dicho Nannis públicamente. Martínez de Giorgi también convocó al diputado Rodolfo Tailadhe para que aporte documentación respecto de una hipótesis que planteó como denunciante, según la cual el banquero Brito habría sido presionado para comprarle a los Macri a través de una citación a indagatoria en el caso Ciccone, el 22 de noviembre de 2017. El 29 de ese mes, según el diputado, Brito pagó 40 millones de dólares por uno de los parques eólicos (Loma blanca VI) aunque le redituaría 3,5 millones en ocho años.

El juez no libró exhortos a Luxemburgo porque confía en que otro librado a España por la firma Rainbow le aporte información sobre Lares. El juez astesora un informe de 600 páginas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crime Organizado que acredita la matriz de vinculaciones de la familia Macri con la compra-venta de los parques, que incluía la concesión y el compromiso de construir. Tiene datos sobre Payaslian y Gianfranco, pero aún no los llamó a indagatoria, pese al pedido de Tailadhe, a quien le dijo por escrito que él no es parte pero que puede aportar lo que quiera.