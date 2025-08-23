A 30 años de su lanzamiento, Las Manos de Filippi estrenará este jueves 28 de agosto una versión nueva de su emblemática canción de protesta, "Sr. Cobranza", con una particular participación: la de Bersuit Vergarabat. Juntos. De esta manera, se cierra una histórica grieta entre los dos grupos de rock de gran peso en nuestro país , algo divididos desde hace décadas por cuestiones de derechos de autor, censura, y otros motivos.

El tema nuevo fue adelantado en exclusiva este sábado al mediodía en Futurock, y se escuchará oficialmente en las plataformas virtuales la semana próxima.

"Señor Cobranza" es un tema con historia, un retrato musical de los acontecimientos y el humor social de los oscuros y caóticos años noventa: despidos, privatizaciones, ajuste, represión, desguase estatal, aumento de la desigualdad, jubilados empobrecidos.

Hoy en día, con el desmantelamiento estatal y la corrupción del Gobierno de Javier Milei, la canción está más vigente que nunca. En 2024, en el Cosquín Rock, la versión de Dillom en los escenarios de Córdoba de "Señor Cobranza", donde reemplazó el apellido Cavallo por Caputo, generó una enorme repercusión.

El tema de Las Manos... es una canción que, a diferencia de otros del género de protesta más antiguos, no usa eufemismos para referirse a los responsables de la crisis de los noventa ni de las víctimas directas de la desestabilización. En 1995, en medio de la segunda gestión presidencial del neoliberal Carlos Saúl Menem, el "Cabra" (Carlos de Vega) empezaba a tocar en la calle y en vivo este tema, que luego publicaría con su banda en el disco Arriba las manos, ésto es el Estado. No obstante, la canción la pega más cuando Bersuit Vergarabat, con su entonces líder vocal Gustavo Cordera, saca el disco Libertinaje incluyendo su versión con la letra modificada.

La versión de la Bersuit es, sin dudas, la más conocida. En adición, el ex Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) había intentado censurarlo por su contenido cargado de e "expresiones burdas e insultos que resultarían inadecuados para ser recepcionados por los menores, además de insistentes denuncias e injurias dirigidas hacia funcionarios y ex funcionarios del Estado". Esto provocó que la canción reversionada tomara mayor interés popular y repercusiones.

Entonces nació una de las peleas del rock nacional más conocidas: la de los derechos de autor entre Las Mansos... y La Bersuit, y la disputa por los negocios de la discográfica Universal.

En diálogo con el programa Rock Bonaerense de La Cielo 103.5, el "Cabra" resumía: "Ellos firman contrato con Universal Music y con Santaolalla, y al tiempo nos enteramos que habían grabado nuestro tema. No lo habían robado para nada, estábamos puestos en autoría, pero como nosotros no lo teníamos grabado aun al tema, por lo que ellos necesitaban un permiso especial. Entonces, en busca de esa autorización, a nosotros nos hicieron creer que Universal iba a sacar nuestro disco, un chamullo horrible. A partir de ahí, entramos en guerra con Bersuit y con el “pelado” Cordera".

No obstante, 30 años después (de 1995 a 2025), el arte prevaleció por sobre los intereses comerciales, con la grabación de la reversión de la Bersuit de la canción original de Las Manos de Filippi, con Bersuit --sin Cordera, excluído de ese ese grupo desde 2016--, y la participación especial de la cantante Connie Isla.

Las Manos de Filippi se presenta este sábado a la noche en el Centro Cultural Cultura del Sur, en Temperley (Meeks 1066, Buenos Aires), en el marco de su gira nacional por el 30°aniversario de "Sr. Cobranza". Además, se realizará una muestra fotográfica especial que incluye un testimonio de lucha: fotos inéditas de Pablo Grillo, el joven herido el 12 de marzo en la marcha de los jubilados.