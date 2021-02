Globos para la corona

La butaca preferencial que Netflix tiene hoy –y hace rato– en la industria audiovisual, y en particular en el mercado de series, se evidencia también en la entrega 78 de los Globos de Oro, donde las distintas series de la plataforma de streaming acumulan 20 nominaciones. Esto en un contexto mundial en el que la pandemia, y sus consecuentes cuarentenas y cierres de salas, otorgaron un empujón adicional a la atención sobre los contenidos para ver desde casa.

Una de las producciones de Netflix, la saga inglesa The Crown, que estrenó su cuarta temporada el año pasado, llega a la ceremonia de esta noche como caballo del comisario (¿caballo del rey?) del universo de las historias en episodios. La exitosa serie sobre las intrigas de la familia real del Reino Unido y sus vínculos con los primeros ministros británicos a lo largo del siglo XX está nominada como mejor serie dramática y amontona otras cinco candidaturas por sus actuaciones protagónicas y secundarias, merced a los trabajos de Josh O'Connor (que personifica al encorvado príncipe Carlos), de Emma Corrin (por su princesa Diana Spencer), de Gillian Anderson (por su acerada Margaret Thatcher), de Helena Bonham Carter y de Olivia Colman (que interpreta a la reina y que también está nominada como actriz de reparto por la película The Father). The Crown ya ganó el Globo de Oro como mejor serie en 2020 y dos versiones distintas de la monarca ya ganaron el premio en 2017 (Claire Foy, la Isabel juvenil) y 2020 (la de la propia Colman).

En el rubro principal para las series, The Crown competirá con otras producciones de alto impacto, como The Mandalorian (el ariete de la saga Star Wars que abrió fuego para el lanzamiento global de la plataforma Disney+), como Lovecraft Country (la saga de terror de HBO que debutó en 2020 y que hurga en la mística siniestra de H.P. Lovecraft), como el tortuoso thriller psicológico Ratched (también de Netflix, que además anota las nominaciones de las actrices Sarah Paulson y Cynthia Nixon) y como el áspero culebrón financiero Ozark (otra de Netflix, que emitió su tercera temporada el año pasado; y que a su vez tiene nominado a su triángulo protagónico: el contador zen que construye Jason Bateman, la impredecible compañera que interpreta Laura Linney y la chica terrible que hace Julia Garner).

La mesa chica de series que acaparan nominaciones la completan la intriga policial-matrimonial The Undoing (de HBO, candidata a mejor miniserie y por las actuaciones de Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland) y la sitcom Schitt's Creek, centrada en una familia rica que cae en desgracia. Esta producción canadiense, que estrenó su sexta temporada y que ha tenido pantalla en la Argentina a través de Movistar Play, acumuló cinco nominaciones (como mejor comedia o musical y por las actuaciones de Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy y Annie Murphy).

Los rubros de mejor actor en series y en miniseries contarán con varios nombres con mucho peso específico en el cine y la TV: Al Pacino (por Hunters, de Prime Video), Matthew Rhys (por la remake de Perry Mason, de HBO), Ethan Hawke (por The Good Lord Bird, de Showtime), el comediante Jeff Daniels (por The Comey Rule, de Showtime), Mark Ruffalo (por I Know this Much is True, de HBO), Jim Parsons (por Hollywood), Bob Odenkirk (por la exitosa Better Call Saul, spin-off con vuelo propio del clásico Breaking Bad) y Bryan Cranston (por Your Honor, de Showtime). Entre las actrices, también estarán en competencia caras conocidas como las de Kaley Cuoco (por The Flight Attendant, de HBO), Lily Collins (Emily in Paris), Shira Haas (Poco ortodoxa) y la casi argentina Anya Taylor-Joy (por Gambito de dama).

