Autos incautados y denuncias

Los concejales del Frente de Todos, Eduardo Toniolli, Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, presentaron ayer una denuncia administrativa ante la Municipalidad contra las empresas Uber y Maxim porque prestan servicios de transporte de pasajeros en Rosario sin ningún tipo de habilitación. "Le pedimos al municipio que tome cartas en el asunto en un amplio sentido porque ya lo ha tomado parcialmente con operativos en la calle", dijo Toniolli. "Pero le solicitamos también acción judicial rápida, concreta y contundente contra las casas matrices que en su ADN está la violación de todas las normativas, impulsan el transporte privado de pasajeros que en la ciudad no está permitido", agregó el edil justicialista. Desde el municipio, que el pasado jueves incautó dos autos que operaban con Uber en el marco de un operativo barrial previsto en zona sur, señalaron que hasta la tarde de ayer no detectaron ningún vehículo de la aplicación circulando. Además, indicaron que continúan evaluando todas las estrategias que tienen a disposición y que siguen profundizando los controles para hacer cumplir la norma.

Los ediles justicialistas realizaron la presentación contra Uber y Maxim, una multinacional rusa que también opera sin habilitación, agregando pruebas como volantes y capturas de pantallas. Y si bien hay pocas unidades circulando, a partir del monitoreo que realizan los propios taxistas, Toniolli dijo que están intentando desembarcar en la ciudad para generar demanda. Y si bien avaló los controles del municipio, pidió no quedarse con los operativos en la calle si no que se vaya judicialmente contra estas empresas.

“En Rosario, como en todo el país, funciona el monopolio del Estado en materia de prestación de servicios públicos, de transporte de pasajeros, porque el Estado municipal, en este caso, determina cuántas licencias debe haber en la calle, qué estándares de profesionalismo tiene que tener el que conduce, qué tipo de unidades, qué tipo de seguridad debe brindar el servicio a sus usuarios. Para que no venga una empresa con mucho poder de fuego y posición dominante, se haga del mercado saturando de unidades la ciudad, destruya la competencia para terminar imponiendo sus propias reglas”, dijo Toniolli.

El concejal dijo reconocer que hay una necesidad enorme de trabajo, pero planteó que la forma de resolverlo no es precarizando el sistema de transporte público: "Lo que aparece atractivo al principio, termina siendo caro. Es mentira que estos servicios son más baratos. Lo son para atraer, seducir, para destruir a la competencia y después, como se mueven por la oferta y la demanda, cuando llueve, de noche y hay un evento es más caro, y trabajan a las horas que se los indican las necesidades del mercado y no como el servicio público, que establece claramente qué cantidad de horas se debe trabajar, que tiene que haber taxis en la calle. Mejoremos el servicio público, no le abramos las puertas a los piratas”.

Toniolli señaló que "sólo con googlear nos encontramos que en el mundo destruyó el transporte público. En Montevideo, y en cuatro años de actuación de estas empresas, hay la mitad de taxis y remises, los mismos trabajadores que estaban en un sistema se fueron a trabajar al otro por menos plata, sin jubilación, los autos están en peores condiciones y sale todo más caro". Además, aclaró que Cabify está habilitado en el ciudad como remisería: "Hicieron algo más inteligente que estas empresas; después, hecha la ley, hecha la trampa, empezó a meter autos por izquierda".

De todos modos, el edil que integra la Comisión de Servicios Públicos, indicó: "Hay muy pocas unidades, es una realidad. Son 300 unidades habilitadas de 600 porque la mitad están incautadas. Hay que mejorar el transporte público, pero habilitar este tipo de propuestas sin control, sin ningún tipo de fiscalización de empresas, que hacen de la violación de la normativa su filosofía de funcionamiento, y ni siquiera reinvierten acá las ganancias".

Cabe recordar que en un operativo regular de fiscalización de tránsito y remises ilegales realizado el pasado jueves por las áreas de control del municipio, detectaron en avenida Del Rosario y Lituania dos vehículos que operaban bajo la modalidad Uber y fueron remitidas al corralón municipal. Los pasajeros aportaron su testimonio y, en uno de los casos, la captura de pantalla del pedido de viaje, donde figura chapa patente del vehículo y recibo de cobro online expedido por la app Uber. Estos elementos probatorios acompañarán a las actas al momento del juzgamiento de la infracción.