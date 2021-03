Pandemia y obras que quedarán en Santa Fe 

Haciendo una evaluación de las inversiones y obras que el gobierno de Santa Fe hizo en infraestructura sanitaria desde el principio de la pandemia, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas de la provincia, Leticia Battaglia, volvió a resaltar dos puntos críticos de la gestión anterior en la materia: los dos inmensos hospitales sin terminar -el hospital Regional Sur de Rosario y el de Rafaela- y los casi 80 centros de salud en toda la provincia que “presentan los mismos problemas estructurales y se llueven todos por los mismos lugares. Algunos ya han sido ejecutados dos y hasta tres veces. Estamos buscando una solución integral para arreglarlos a todos juntos y que duren en el tiempo”, dijo la arquitecta Battaglia. Sobre los “dos elefantes blancos”, como llamó a las inmensas estructuras sanitarias (la de Rosario tiene 38 mil metros cuadrados y la de Rafaela 25 mil metros cuadrados); señaló que “las heredamos así peladas, de a poco las vamos a ir poniendo por etapas en funcionamiento”, aseguró y explicó que en el caso del hospital proyectado en San Martín y Circunvalación para terminarlo habrá que invertir cuatro mil millones de pesos. Rafaela en tanto, avanza con una enorme guardia. En el hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez empezaron reformas.

Desde el inicio mismo de la pandemia “arrancamos con el hospital modular de Granadero Baigorria, con 76 camas críticas, después se hizo Villa Constitución -otro modular que en 45 días lo tuvimos en marcha con 24 camas críticas más- y luego hicimos muchas reformas de los hospitales existentes porque lo fundamental del covid-19 es en realidad la aireación que tienen que tener las salas y la renovación de aire”, explicó Battaglia. La funcionaria describió que de esa forma “intervenimos la guardia del provincial, la UTI del mismo hospital trabajando a distintas presiones y tecnologías novedosas para que el virus no pase a los lugares donde pondría en peligro a pacientes y profesionales. Esto mismo lo hicimos también en los hospitales en Reconquista, en Venado Tuerto, en el Iturraspe de Santa Fe y también intervenimos en los distintos centros de salud de muchos pueblos porque aunque no tuviesen camas críticas tuvimos que hacer un triage en casi todos, donde entra el febril y se quedan ahí hasta ser trasladados”.

Para la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas de la provincia “hubo un gran fortalecimiento en toda la infraestructura sanitaria y fue un nuevo paradigma para todos nosotros y hoy seguimos con obras de este tipo en todo el territorio".

Estamos trabajando en el hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez porque era una deuda histórica porque hacía más de una década que no se hacía allí prácticamente nada”, aseguró. Y señaló que “lo que estamos haciendo allí ahora es una unidad covid de terapia intensiva, que es una UTI totalmente equipada con UPS hospitalaria con el piso semiconductivo porque en un futuro, cuando esto termine, va a ser la UTI de adultos del hospital. Estamos trabajando en un proyecto integral del Gamen y es una obra que estará lista en los próximos 45 días, lo estamos haciendo ahora para que también nos sirva para el futuro en el proyecto total de ese hospital”.

Sobre el futuro del Hospital Regional Sur de Rosario recordó que “tiene 38 mil metros cuadrados pero no lo podemos seguir, no podemos gastar en estos momentos cuatro mil millones de pesos. Pero lo vamos a hacer en etapas y vamos a lanzar dentro de este año una etapa de la guardia. El tema es que no hay infraestructura que llegue ni siquiera al pie de la manzana de la obra. Entonces lo primero que hay que hacer es llevar hasta ahí las cloacas, el gas, la energía eléctrica. Hay que hacer eso y tener en cuenta que la arquitectura interior de ese hospital sale más de 2000 millones de pesos”, calculó.

En Rafaela, el otro gran hospital proyectado por el gobierno anterior, tiene casi 25 mil metros cuadrados “y es también una estructura sola. Esos dos inmensos hospitales se convirtieron en elefantes blancos, la verdad. Pero en Rafaela hicimos ya una guardia grande y ya es parte del proyecto integral y que va a tener en poco tiempo más unas 42 camas críticas”.

Battaglia enumeró además que “estamos empezando el centro de salud de Ibarlucea, está para aprobar el hospital de Pilar, estamos terminando esta semana el hospital de Firmat que tiene un módulo de covid y la guardia, ya está también en circuito el hospital de San Javier donde hicimos varias reformas. En los próximos días se inician reformas también en centros de salud de Helvecia, Vera y Calchaquí”, mencionó la arquitecta en declaraciones a Radio SI 98.9.

También remarcó los trabajos que se están haciendo en “todos los centros de salud que estamos reformando en Rosario que muchos están muy deteriorados y requieren de una ampliación. Además debemos atender unos 80 centros de salud que inauguró la gestión anterior pero nos están llamando de todos lados por los problema edilicios que presenta: humedad en casi todos ellos, cielorrazos que se vienen abajo. Todos tienen los mismos problemas, con lo que creemos que hubo algún error de diseño porque en todos entra agua en un mismo punto. Algunos ya han sido ejecutados por segunda y hasta por tercera vez con lo cual se ha pagado mucho dinero de más por los errores que se cometieron en esas construcciones. Ahora estamos buscando una solución integral a estos centros”, concluyó Battaglia.