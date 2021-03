En la Asociación del Fútbol Argentino, comenzaron a proyectar la vuelta del público a los estadios. Y yo me pregunto: ¿estamos listos para el regreso de los hinchas a las canchas? Y yo me respondo: la más puta idea. Pero lo consulté con mi almohada. Mi almohada lo consultó con la almohada de “Chiqui” Tapia y le respondió que sí, que de hecho ya recibieron la colaboración de varias hinchadas para instruir al resto de los asistentes. Incluso parece que uno de los barrabravas de All Boys, el Gordo Sopapa, presentó en la sede de la AFA una declaración jurada en donde se compromete a higienizarse las manos antes y después de arrojar algún proyectil al árbitro del partido, sea cual fuere.

Entre los cantitos aprobados por la institución madre del fútbol argentino figura el presentado por la barra de River, ahora denominada “Los Hisopados del Tablón”:

“Millonarios te vinimo' a ver

con barbijo y alcohol en gel.

Esta hinchada siempre va a respetar

el distanciamiento social.

Te alentare hasta la muerte,

hisopado o como sea.

Lo único q quiero es ver a River campeón

y que no haya más cuarentena.”

La emblemática barra de Boca, La Doce, encabezada por Pablo “El Chipi Barbijo” González, presentó los protocolos para colgar banderas previamente rociadas con alcohol y una canción que, según ellos, incentiva a la población a vacunarse con la vacuna “Russo”:

“Señores, yo quiero a Boca y a la vacuna

Sputnik que es la más grossa, no tengo dudas.

Cuando traigan más dosis nos vamo’ a vacunar

y todos mucho más sanos vamo’ a festejar.

Y dale, dale Booo… dale, dale Booo…”

Varias hinchadas del ascenso también asumieron públicamente el compromiso de colaboración para que los partidos tengan un marco de presencialidad cuidada. “El Jopo” Morete, uno de los capos de la barra de Berazategui llamada “Los alcoholengélicos anónimos”, presentó a la AFA un informe que indica que “no ir a la cancha afecta el bienestar emocional de los hinchas”.

Por su parte, los “Racingtomáticos”, nueva denominación de la hinchada de Racing, presentó un protocolo especial llamado “Una hinchada, muchas burbujas” para el Regreso Seguro a la Cancha que contempla la posibilidad de que la rotación de hinchas sea cada 45 minutos. Es decir que cada hincha, dividido por burbujas, sólo podrá presenciar uno de los dos tiempos del partido. Además, solicitaron la aprobación de este cantito esclarecedor:

“Esta es la gloriosa burbuja de la Academia,

la que usa tapabocas durante la pandemia.

Antes de ir a la cancha, siempre nos hisopamos,

Si uno da positivo, lo tenemos aislado…”