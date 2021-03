Los violentos tuits de Sandra Pitta durante el discurso de Alberto Fernández

Durante el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura del 139° periodo de sesiones ordinarias del Congreso, Sandra Pitta -investigadora del Conicet y ferviente defensora de Mauricio Macri y su gestión de gobierno, salió al cruce en las redes sociales.

"El anuncio: van a juzgar a todo el gobierno de Cambiemos. Hay que pisarlos cuando volvamos", escribió en su cuenta de Twitter durante la alocusión de Fernández en el Congreso, en sintonía con el tono cada vez más violento que esgrime en su discurso y en los hechos un sector de la oposición.



"Los chorros mas grandes de la historia argentina. No hay que dejarlos impunes a los K", dice en otros de sus posteos la virulenta Sandra Pitta, quien se había opuesto con fervor a la vacuna rusa Sputnik V. Agregó, minutos después, otro mensaje agresivo, en alusión a las bolsas mortuorias instaladas en Casa de Gobierno el sábado: "SON PSICOPATAS, queridos sommeliers de bolsas".

Ante críticas recibidas por otros usuarios, la opositora del actual gobierno de Alberto Fernández expresó: "Y no: no me falta formación histórica. Me sobra conocimiento de estos mentirosos".



En noviembre del 2019 la investigadora quedó en medio de una polémica tras afirmar que la etapa de mayor inversión pública del organismo había sido "durante el proceso". En ese momento, también dijo que aquel gobierno de facto desfinanció las universidades públicas porque allí estaban los “jóvenes que podían ser peligrosos” y que aumentó la inversión del Conicet en el gobierno militar luego de “limpiarlo de rebeldes”.