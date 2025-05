En las elecciones legislativas 2025 de la Ciudad de Buenos Aires --que se celebran este domingo 18 de mayo-- las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18 , según definió la Cámara Nacional Electoral. Una vez finalizado ese plazo, no se puede votar. Las personas que no hayan alcanzado a emitir su voto deben justificar la razón por la cual no lo hicieron y en caso de no tener un motivo válido, deben abonar una multa.

Pueden participar de las elecciones todos los ciudadanos mayores de 16 años, incluidos los que cumplan esa edad hasta el día de la elección general, que acrediten un documento que valide su identidad. Se debe estar inscripto en el padrón electoral.

En la Ciudad de Buenos Aires se vota con Boleta Única Electrónica.





Para los comicios 2025, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad quedaron suspendidas por decisión de la Legislatura porteña. De esta manera, en la Ciudad no habrá instancia de elecciones primarias, tal como sucederá en las elecciones legislativas nacionales de octubre.



Qué se vota en las e lecciones CABA 2025

En las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires se renuevan 30 de las 60 bancas de la Legislatura porteña. Los candidatos son:

Leandro Santoro (ES Ahora Buenos Aires - Unión por la Patria).



Silvia Lospennato (Buenos Aires Primero - PRO).



Manuel Adorni (La Libertad Avanza).



Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires).



Lucille “Lula” Levy (Evolución - UCR).



Vanina Biasi (Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad FIT-U).



Ramiro Marra (Unión del Centro Democrático).



Ricardo Caruso Lombardi (Movimiento de Integracion y Desarrollo).



Paula Oliveto (Coalición Cívica ARI).



Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria).



Alejandro Kim (Principios y Valores).



Juan Manuel Abal Medina (Seamos Libres).



Federico Winokur (La Izquierda en la Ciudad).



María Eva Koutsovitis (Confluencia por la Igualdad y la Soberania).



Cesar Biondini (Frente Patriota Federal).



Marcelo Peretta (Movimiento Plural).



Mila Zurbriggen (El Movimiento).

Según el último registro están habilitados para sufragar 2.526.676 de ciudadanos empadronados.



¿Qué pasa si no voto en las elecciones de CABA?

El voto en las elecciones legislativas 2025 en Ciudad de Buenos Aires es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125, en el apartado “faltas electorales”, que “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.

El voto en las elecciones CABA 2025 es obligatorio.





Quienes no paguen la multa por no haber ido a votar quedan registrados como infractores. Esto implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

¿Cuándo termina la prohibición de vender alcohol?

La veda electoral por las elecciones legislativas 2025 en Ciudad de Buenos Aires comienza a las 8 de la mañana del viernes 16 de mayo. Desde entonces y hasta las 21 del domingo 18, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas .

Entre las actividades prohibidas está prohibida la venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas desde las 20 del día anterior a la elección hasta las 21 del día en que se celebran los comicios. A quien venda bebidas alcohólicas durante ese período le corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses.