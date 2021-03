Rodenas no es ni jueza ni parte

En los vaivenes del enfrentamiento que juegan la mayoría en el Senado y el Ministerio Público Fiscal, a instancias de Armando Traferri y de los fiscales David Edery y Luis Schiappa Pietra, respectivamente, la presidenta de esa Cámara –y por ende, vicegobernador– Alejandra Rodenas, salió al cruce de información inexacta que la dejaba mal parada, como si tomara partido por el senador sanlorencino ante el Poder Judicial. “Afirmar que solicité el archivo de una causa penal es absolutamente falso”, dijo ayer Rodenas para aclarar que no fue eso el trámite que suscribió ante el juez sino que comunicó por su rol institucional lo que el Senado resolvió cuando los fiscales fueron a pedir el desafuero de Traferri para indagarlo en la causa penal del juego clandestino.

Rodenas señaló ayer que "de ningún modo impulsó una resolución que votó el Senado, que el archivo de una causa penal corresponde a los fiscales y que se limitó a comunicar la decisión de los senadores al juez Leiva".

Desde el bloque Nuevo Espacio Santafesino, que lidera Traferri, el viernes se informó –literal– que "el Senado habilitó a su presidenta para que se presente en la causa de juego clandestino para pedir el cierre de las actuaciones contra Traferri". Esto, y su reproducción periodística, causó malestar en la vicegobernadora, quien ayer replicó: "No se condice con la verdad, ya que me he limitado a comunicar al juez interviniente una resolución que expresa la voluntad del cuerpo. Se trata de un acto meramente administrativo”. Y remarcó –aventando toda especulación de intromisión de poderes, tal como chicanearon desde el Frente Progresista– que "el archivo de una causa es facultad indelegable y exclusiva de los fiscales", no de otro poder constitucional.

Rodenas explicó que los senadores le encomendaron "ser parte en el proceso", y que eso solo implica ponerse a disposición para explicar el trámite sobre cuya constitucionalidad se discute "para brindar al juez todos los elementos que éste pueda requerir para evaluar lo actuado, y tomar una decisión en absoluto respeto de la división de poderes", subrayó. Y fue categórica al señalar que "el Senado en todo momento actuó conforme a la normativa constitucional vigente en Santa Fe en materia de desafuero".

El asunto ronda en torno a un tecnicismo reglamentario por el cual, desde la mirada de los senadores, los fiscales erraron su estrategia de conseguir llevar a Traferri a indagatoria. Edery y Schiappa Pietra fueron en diciembre a la comisión de Juicio Político en busca del desafuero. Los senadores –más allá de especulaciones políticas– consideraron insuficientes pruebas para proceder a desaforar al sanlorencino y rechazaron el planteo fiscal.

Como no pudieron por ahí, los fiscales entonces hicieron un planteo de inconstitucionalidad de la norma ante el juez Leiva. Pero entonces, señalan los legisladores, ya no es procedente porque los fiscales consintieron el trámite constitucional, y perdieron. Tendrían que haber planteado la inconstitucionalidad antes de ir a pedir el desafuero a través de la normativa vigente, razonó alguien del Senado. Si no, es como jugar un partido y después pretender impugnar las reglas de juego si el resultado es adverso.