Para que todo el personal pueda estar inmunizado 

Con la llegada de 37.800 dosis de la vacuna Sinopharm producida en China a la provincia, la ministra de Salud, Sonia Martorano, confirmó ayer a las conducciones de los gremios docentes santafesinos que mañana arranca el operativo de vacunación para el personal docente y no docente de educación de nivel inicial, primero, segundo y tercer grado, y especial. Desde la cartera de Salud comenzarán hoy a dar los turnos a las personas que se inscribieron en el registro voluntario para comenzar con las inoculaciones. En Rosario, las dosis se aplicarán en el Galpón 13, donde se dispondrán seis puestos vacunatarios que funcionarán en simultáneo, en el Centro de Educación Física (CEF 29) de Santa Fe, y en los hospitales provinciales de Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. "Es una gran noticia y está bien que se haya priorizado a la docencia, es un gran mérito de la política pública y el trabajo gremial porque fue un reclamo que mantuvimos siempre", dijo a Rosario/12 el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero.



Después de recibir 93.600 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 41.500 de la Covishield, desarrolladas por Astra Zéneca y producidas en India, llegaron ayer a la provincia las 37.800 dosis de la vacuna Sinopharm producidas en China, de las cuales 22.500 son para Rosario y 15.300 para la ciudad de Santa Fe. De este modo, en las regiones de Salud Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista ya están dispuestos los lugares y la logística necesaria para inocular, en una primera etapa, a docentes de escuelas públicas y privadas que se desempeñan en el nivel inicial, 1º, 2º, 3º grado, y en escuelas especiales; según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.

Martorano explicó que la vacuna Sinopharm “tiene la ventaja que no requiere ser conservada a temperaturas bajo cero, sino entre los 2 y 8 grados centígrados, lo que facilita su distribución y aplicación”. Además, señaló “que se compone de dos dosis, con un intervalo mínimo de 28 días de aplicación entre una y otra, y que está indicada para personas de 18 a 59 años”. Desde la cartera de Salud precisaron que cada frasco contiene tres dosis y a la fecha no está indicada en mayores de 60. Las autoridades sanitarias pidieron que en cada uno de los cinco puntos donde se desarrollará el operativo de vacunación que se respeten los horarios, más vale ser puntuales y no llegar con mucha anticipación.

"Esta mañana (por ayer) nos llamaron desde el Ministerio de Salud para decirnos que ya estaban las vacunas en Santa Fe, faltaban algunas precisiones de cómo se van a aplicar, pero ya estaban, lo cual era importante porque entendían que podían empezar el operativo el jueves, y que iban a notificarnos y por los medios de comunicación cómo sería la convocatoria a las personas, pero con la cantidad de vacunas recibidas; por lo menos el primer tramo, las dosis iban a alcanzar. Estamos contentos, esperamos que en el próximo tiempo se pueda avanzar con el resto de la población docente, pero sin dudas es una gran noticia", celebró el titular de Sadop Rosario.



"Se va a cumplir un año desde que comenzó el aislamiento, hace 10 meses no se sabía si iba a ver vacunas, y hace 8 meses empezamos a elaborar protocolos, ver medidas seguridad sanitarias. Después de un año tan difícil, no es un simple hecho que se reconozca el trabajo de la docencia y comience la vacunación", agregó Lucero. El dirigente gremial se refirió a la enorme expectativa por la llegada de más vacunas para completar la vacunación a la mayor cantidad de docentes antes del inicio de clases: "Si no se llega, que sea lo más pronto posible. Teniendo a todo el personal docente inmunizado, tenemos gran parte de la batalla por la salud avanzada".

Ayer, en tanto, se reportaron 403 nuevos casos de coronavirus en Santa Fe, de los cuales 147 correspondieron a Rosario. Desde el comienzo de la pandemia, la provincia sumó 217.166 casos confirmados. El ministerio de Salud reportó 20 nuevos fallecimientos, 9 pacientes con residencia en Rosario.