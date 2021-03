Patricia Bullrich y su amnesia: Alberto bueno vs. Alberto malo

Mientras Néstor Kirchner estuvo con vida, la oposición mediática y política lo calificaba como “El furia”. Según la gran mayoría de los comentarios, presionaba violentamente a todos sus interlocutores, incluidos sus compañeros de partido y aliados. Poco después de muerto, pasó a ser un ejemplo de “dialoguista”, contrapuesto con la posición “sectaria” y monárquica” de su sucesora en la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner. El mismo tratamiento se le aplica ahora a Alberto Fernández, con la particularidad de que el ejemplo tomado para criticarlo es nada menos que él mismo.

Poco después de terminado el discurso de Alberto Fernández en el Congreso, que dejó inauguradas las sesiones ordinarias, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, recorría redacciones amigas con sus críticas.

“Yo vi un discurso de mucho odio, en el sentido que todo lo que ha salido mal se lo tira a Macri”, definía. Lo curioso es que enseguida pasaba a comparar semejante despliegue de intolerancia con un antecedente demoledor.

“Este gobierno tiene un año, y cuando uno mira el discurso de Alberto Fernández del año pasado, un discurso de concordia, de encuentro, de abrazo, uno dice que este año el Presidente se alineó a una mirada totalmente sectaria, talibana, una mirada que lo que hace es destruir la mirada de futuro de los argentinos”, detalló antes de concluir: “Lamenté mucho que el Presidente que el año pasado habló de cerrar la grieta hoy la agrandó de una manera brutal”.

Tantos elogios al discurso de hace un año, cuando Fernández, Alberto, aún no estaba tan contaminado por Fernández, Cristina, lleva a suponer que el análisis de Patricia Bullrich sobre la primera apertura de sesiones del gobierno del Frente de Todos era por lo menos esperanzador.

No fue tan así.

La respuesta de 2020

“La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a responder furiosa al presidente Alberto Fernández sobre las declaraciones que este realizó en materia de seguridad y narcotráfico durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional este mediodía. ‘Miente en el narcotráfico. Mintió sobre todo lo que hicimos en seguridad’, aseguró la extitular de la cartera de Seguridad en su cuenta de Twitter”, publicaba hace un año el diario La Nación, un medio insospechado de querer perjudicarla.

En ese discurso, Alberto Fernández se había referido, indirectamente, a la supuesta “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” durante el gobierno de Macri como un “show mediático”. Expresión que repitió casi textualmente este año.

Parece que la Patricia Bullrich de 2021 no está muy de acuerdo con la Patricia Bullrich de 2020. Algo que no debería sorprender a nadie. La ex ministra de Macri, y actual titular del PRO, tiene una larga lista de cambios políticos en su haber. La única constante es la dirección que llevaron, siempre hacia la derecha.