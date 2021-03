Convocan a audiencias por las tarifas de luz

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, María Soledad Manin, convocó este miércoles a audiencias públicas para los días 29 y 30 de marzo para analizar cuáles serán las tarifas de transición que regirán durante los próximos dos años en los distintos eslabones del sector eléctrico. A partir de este cronograma, los precios de la energía eléctrica recién podrían llegar a aumentar en mayo, con las facturas que se deben pagar en junio, ya que durante abril se debería realizar el informe con las conclusiones de las distintas audiencias y publicar los nuevos cuadros tarifarios.

El 29 de marzo a las 8 horas se realizará una primera audiencia para tratar el Régimen de Transición Tarifaria a la empresa Transener. Ese mismo día a las 14 horas se convocó al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transba S.A., Distrocuyo S.A., Transpa S.A., Transco S.A., Transnea S.A. y Transnoa S.A. Por último, el 30 de marzo a las 8 horas se analizarán las tarifas de Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La intervención del ENRE resolvió que las audiencias se realizarán en soporte digital. “Las mismas serán transmitidas en directo a través de una plataforma de streaming, cuyo enlace de acceso será informado oportunamente a través de la página web: www.argentina.gob.ar/enre”, aseguró el ente en su comunicado. El organismo no preciso aún donde y cuando deberán inscribirse aquellos que quieran participar. Página/12 consultó en el organismo, pero no obtuvo respuesta.

En todas esas instancias, el ente regulador pondrá a consideración el cuadro tarifario de transición propuesto para los próximos dos años. “El objetivo es brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias, bajo la premisa de sostener `la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales`, según lo dispuesto por el Decreto N° 1020/2020”, aseguró el ENRE a través de un comunicado.

Los Regímenes de Transición regirán en materia de transporte y distribución de energía eléctrica hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, ya que las Restructuraciones Tarifarias Integrales (RTI) de 2017 fueron suspendidas por la intervención, la cual consideró que “carecían de validez jurídica y racionalidad económica, al no considerar la realidad social y económica del país”. La intervención consideró incluso que la aplicación de las RTI “”vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de usuarios”.

La propuesta de Regímenes Transitorios se orienta a revertir las consecuencias que esas RTI tuvieron en el ingreso disponible de los hogares y en los costos de los comercios y las PyMEs. “La realización de estas audiencias cumple con el objetivo primordial de garantizar la publicidad y transparencia del proceso, preservando el derecho de las personas usuarias a la información y disponiendo una plataforma a través de la cual registrar y analizar posturas y demandas ciudadanas”, aseguró el ENRE a través de un comunicado.

Las audiencias del gas

La convocatoria a audiencias del ENRE se suma a las que ya realizaron la secretaría de Energía y el Enargas para definir las tarifas del gas. La audiencia convocada por la secretaría de Energía se realizará el 15 de marzo y es para definir qué porción del precio de gas en boca de pozo será cubierta con subsidio. La dependencia conducida por Dario Martínez informó este miércoles que mantener las tarifas sin cambios demandaría una erogación de 56.000 millones de pesos en subsidios, por encima de lo ya previsto en el presupuesto. Por su parte, el 16 de marzo tendrá lugar la audiencia convocada por el Enargas para precisar las tarifas de los segmentos de transporte y distribución.

La pauta presidencial

El presidente Alberto Fernández aseguro el lunes pasado en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso que si se siguiera con el sistema de RTI heredado del gobierno anterior, el gas debería haber aumentado un 80 por ciento en octubre de 2019 y debería aumentar un 130 por ciento en abril de este año, mientras que la electricidad debería aumentar un 168 por ciento en abril. “Particularmente me comprometí en campaña a poner fin a semejante despropósito. Desde el día que llegué y hasta hoy mismo, he ordenado el congelamiento de tarifas. He cumplido mi palabra. Ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo”, aseguró. “Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”, agregó.

El presidente sostuvo además que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de “desdolarizarlos” y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. “Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas, repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”, concluyó.