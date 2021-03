El control cruzado del Congreso al Poder Judicial 

Las posturas están echadas de antemano. En el oficialismo parlamentario se suman más voces a favor de la iniciativa de crear una comisión bicameral como la que propuso el presidente Alberto Fernández durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Allí reclamó que el Congreso asuma “como lo prevé la Constitución” un rol cruzado de control sobre el que definió como “el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano”. Sin siquiera conocer el texto de la propuesta, la conducción del bloque de diputados de Juntos por el Cambio ya se pronunció en contra de la iniciativa por considerarla “abiertamente inconstitucional”.

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, fue quien interpretó que la forma parlamentaria para implementar la propuesta presidencial es la creación de una comisión bicameral sobre el funcionamiento del Poder Judicial. El legislador neuquino remarcó en una entrevista radial que fue el propio presidente quien pidió por ella para "que la sociedad vea como está funcionando el Poder Judicial y cuales son los cambios que hay que hacer”. “Me llena de satisfacción porque estamos poniendo en la discusión de la sociedad los verdaderos temas”, agregó allí.

"Es una desfachatez por parte de la oposición salir a condenar públicamente la creación de una comisión bicameral sin saber los pormenores de su implementación y el alcance de sus facultades", aseguró a este diario el diputado del FdT (Río Negro), Martín Soria y agregó que "vamos a investigar el grado de compromiso que tiene la independencia del poder judicial, la imparcialidad de los jueces. La actitud de la oposición es propia de quien busca hacer un show televisivo y oponerse a cualquier idea sin antes dar el debate y el análisis suficiente".

Soria consideró también que la comisión debería tener carácter de permanente y aseguró que "esta es una herramienta institucional que tiene el Congreso para ejercer los controles cruzados al Poder Judicial, sin límite de tiempo. Nosotros no legislamos para los amigos del poder, como hacían ellos, sino que legislamos para todas y todos los argentinos. Y ante los que sobreactúan y se escandalizan, que terminen con la hipocresía: ¿por qué no reaccionaron así cuando nos enteramos que Hornos se reunía con Macri?", indicó.

En diálogo con PáginaI12, la senadora del FdT María de los Angeles Sacnun (Santa Fe) también salió al cruce de la postura opositora de considerar “inconstitucional” la iniciativa. “No lo leyeron y no lo vieron y ya adelantan posición”, dijo a este diario y agregó: “Lo inconstitucional es que el Poder Judicial se crea al margen de la ley y del necesario equilibrio de poderes, de los pesos y contrapesos que establece la Constitución y sigan ostentando privilegios que no tiene el resto de los ciudadanos y ciudadanas del país”.

Los opositores

La oposición macrista, en tanto, no dudó en salir en defensa de jueces y fiscales cuestionados por su subordinación al poder político a la hora de dictar resoluciones y sentencias judiciales. El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio lo hizo a través de un comunicado en el que afirman que “lamentamos escuchar que el oficialismo pretenda crear una comisión legislativa para controlar a la Justicia, no sólo porque sería abiertamente inconstitucional, sino porque además demuestra que la principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales para garantizar la impunidad en nuestro país”.

Luego, ya en modo de campaña electoral, agrega: "Vemos a un Gobierno alejado de los problemas reales de los argentinos que no acceden a las vacunas, que no pueden retomar sus trabajos al ver limitada su movilidad por las restricciones en el transporte público, de las miles de pymes que cerraron sus puertas, de millones de mujeres que no pueden reinsertarse en el mercado laboral teniendo que hacer malabares para que sus hijos recuperen apenas algunas horas de presencialidad escolar y de los millones de nuevos pobres y desocupados que dejó la pandemia”.