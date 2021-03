“Para el inicio de clases necesitamos la colaboración de los docentes, asistentes escolares, alumnos y padres. Todos tenemos que ser partícipes del mejor inicio de un ciclo lectivo que se va a dar en pandemia; nadie tiene experiencia de cómo se vuelve, no está escrito en ningún lado, pero lo tenemos que hacer con la mejor disposición, porque no me cabe dudas que va a ser un muy buen año para la educación en la provincia de Santa Fe”.

(Gobernador Omar Perotti)