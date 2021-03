Perotti no aprueba las formas

"Me parece que ese no es el camino. Mi deseo es que funcionen las instituciones, la división de poderes. Las instancias de contralor si hay que mejorar alguna de las existentes, planteémoslo, pero apartarse de estas cosas a veces tienen esos riesgos de que la gente siga alejándose en la creencia del buen funcionamiento de las instituciones", dijo el gobernador Omar Perotti para reprobar en forma tajante la resolución con la que el Senado pidió al juez del trámite que cierre las actuaciones contra Armando Traferri en una causa por juego clandestino.

Las declaraciones de Perotti se dan luego del intenso conflicto de poderes donde en la misma Casa Gris están expresadas posiciones contrastantes. Hace siete días el Senado, por voto mayoritario de sus miembros, mandó al juez Carlos Leiva una resolución en la que dispone “hacer saber” que “de acuerdo al resultado de la votación en sesión fecha 17/12/2020 no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra el senador Armando Traferri”. Esa nota fue firmada por la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

"Tenemos que estar cerca de la gente en este momento: no tenemos que tener señales que nos alejen, que pongan distancia, que la política aparezca como la que quiere sacar una ventaja aun en momentos difíciles y de emergencia", le dijo el gobernador al diario El Litoral. También le remarcó que no solamente una mayoría de senadores del PJ impulsaron la resolución que comunica al juez que no debe avanzar en el proceso contra Traferri sino que también lo hicieron senadores del Frente Cívico en el que hay cinco integrantes de la Unión Cívica Radical. "No son solamente senadores de nuestro partido. El Frente Cívico garantiza que eso salga".

El planteo expresa una posición discordante entre el gobernador y la vicegobernadora en un asunto donde opinan de manera dispar. Rodenas dijo no haber impulsado el archivo de la causa y que la gestión de comunicar a la Oficina de Gestión Judicial de Rosario la resolución es un acto administrativo propia de las funciones que le asigna el reglamento del Senado. El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, contradijo este asunto. Sostuvo que al firmar la vicemandataria no solo comunicó una resolución de la cámara que preside sino que también la avaló. Y que el planteo sí implicaba, al pedir el cierre de las actuaciones contra Traferri, el archivo de la causa.

En el mismo momento que el gobernador hacía las declaraciones, los fiscales que impulsan la acusación contra Traferri reclamaron al Colegio de Jueces de Rosario que tenga como no presentada la resolución del Senado que pide el archivo de las actuaciones contra el legislador, que se separe ese escrito de la carpeta judicial y se lo devuelva al Senado por ser una intromisión que viola la independencia de Poderes.