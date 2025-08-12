Miguel Angel Broda, referente del establishment económico, proyecta para los próximos meses más inflación y menos actividad. “En nuestra opinión, la actividad, que ya dejó atrás el rebote inicial, tiende a amesetarse, sin que puedan descartarse algunos meses en el que el EMAE (el Estimador Mensual de la Actividad Económica) registre alguna leve caída", sostiene su último informe de coyuntura.

En su opinión, la economía real sentirá el impacto de las altas tasas de interés. "La volatilidad es sinónimo de riesgo, y un contexto en el que las tasas un día valen 10 y al siguiente 100, es esperable que las decisiones de inversión y consumo se resientan", advierte.

Agrega el informe del Estudio Broda que “los salarios privados no logran ganarle a la inflación, con ajustes paritarios acotados que no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo, mientras el crédito -que venía funcionando como amortiguador- muestra un aporte cada vez menor, ante el endeudamiento elevado de los hogares y el encarecimiento de las tasas”.

La inversión y las exportaciones tampoco despuntarán en lo que queda del año, advierte. "La inversión continuará concentrada en sectores puntuales, con bajo efecto multiplicador sobre el empleo y el consumo, mientras que las exportaciones no muestran señales de aportar un impulso significativo aun con la corrección cambiaria de julio. En el segundo trimestre se consolidó un escenario de amesetamiento que se extendería al tercer trimestre, clave en la antesala electoral".

Con respecto a la inflación, el informe del Estudio Broda sotiene que, "difícilmente veamos, de aquí a las elecciones legislativas, tasas de inflación como las de mayo o junio. Agosto marcaría, como piso, 2,5% mensual".