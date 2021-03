Cristina Kirchner y su lugar en la política

Clase magistral, demoledor alegato, una clase de oratoria, una defensa impecable, implacable y, al mismo tiempo, un llamado a la ciudadanía. Todo eso y más se dijo sobre la exposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Durante la hora de su alegato desmenuzó con lenguaje simple, pero con contundencia los entramados del poder y el impacto del lawfare en la vida de las y los argentinos y el destino del país.

Las y los [email protected] de Página/12 dieron sus impresiones sobre la intervención de la presidenta del Senado.

"Tremenda exposición que suscribo y agradezco en cada palabra. CFK con su inteligencia, pasión y valentía, pocas veces vista, desnuda la trama podrida hasta los tuétanos, del Poder Real en nuestro país. Cómo el privilegio y el abuso está celosamente custodiado por ese poder judicial que nadie votó ni nadie controla, pero que afecta directamente nuestras vidas, nuestros sueños y nuestro futuro, porque es cómplice de toda la impunidad pasada, presente y futura de esos pocos intocables que siempre están. No como nuestro poder “berreta” que siempre está, pero solo para ser pisoteado, burlado y condenado a hacerse cargo de las consecuencias.

gustavogauvry

¿Qué más se le puede pedir a esta mujer? ¿Qué más valentía, idoneidad para explicitar con palabras claras y al alcance de todos y todas un expediente complejo y plagado de basura y que otros ocultan con un lenguaje jurídico enrevesado para que nadie del común pueda entenderlo? Hizo un alegato que va a quedar en la historia al nivel del de Fidel Castro cuando tuvo que defenderse, o a la denuncia de Jean Paul Sartre cuando le escribió y dijo con todas las palabras, en la misma cara de la Europa colonizadora, en el prefacio del libro de Frantz Fanon Los Condenados de la Tierra, que era una asesina, que era una hipócrita, que mentía palabras de libertad, igualdad, fraternidad, mientras invadía, colonizaba, esclavizaba, robaba. Al igual que éstos jueces miserables, éstos medios canallas, éstos políticos corruptos que también mienten justicia, mienten palabras de democracia mientras la destruyen todos los días. ¿Cómo más puede ella, con qué otras palabras, porque todas las ha dicho, hacer que la gente entienda que todos los padecimientos económicos que sufren cada día están relacionados con lo que esta justicia en connivencia con estos medios y con estos políticos le han hecho, a ellos y al país? Ella, magistralmente y como dice Sartre de Fanon, los enfrenta, los mira a la cara, los utiliza para decirle al mundo lo que son, los desnuda, les desarma las mentiras y las infamias. Los deja en pelotas. La pregunta que nos queda es ¿qué más necesitamos nosotros para defenderla y con ello defendernos nosotros mismos, para entender que hay que salir a la calle? Ya es la hora y todos los compañeros y compañeras tenemos que pedirlo, que quienes tienen la capacidad logística de organizarnos lo hagan. A esta altura ya no importa la Covid, ya vendrán las vacunas, ya se sale en la realidad por las razones más variadas, por velatorios, por fiestas, por protestas. Hay que salir a la calle, no como sale el mamertismo gorila con su odio babeante y sus patéticos argumentos, sino como siempre supimos hacerlo nosotros cuando tuvimos que defender las mejores causas. No puede ser que esta mujer, que será Jefa para siempre, tenga que estar en ese banquillo de acusados defendiéndose, con todo su valor, pero sola. Esto tenemos que impulsarlo, hablarlo, pedirlo, en las unidades básicas, en los locales, en foros como éste, en todo lugar hasta llegar a quienes pueden tener el poder de organización para que salgamos a las calles como una marea que todo lo cubra. Ya no podemos seguir quedándonos mirando por televisión cómo todo es destruido mientras ella lo defiende sola. Jean Paul Sartre, al final de su alegato después de denunciar toda la infamia, se dirige a sus compatriotas diciendo que no por retroceder en la lucha se evitará la contienda y los impulsa a dar el paso final y acorralar a los mercenarios contra la pared uniéndose a quienes están haciendo la historia. Cristina está haciendo la historia, no la dejemos sola.

liliana47

Hoy Cristina demostró porqué es el cuadro político más importante de Argentina y la líder indiscutida del movimiento popular. Su magistral alegato frente a los jueces del lawfare dejó al desnudo al poder judicial y le asestó una estocada mortal. Aunque siga fallando contra los intereses del pueblo y condenando militante y líderes populares, su cuerpo quedó herido y su rostro sin máscara.

tinku

Impecable Cristina, me pregunto qué les queda a esos pseudo jueces después de este impresionante alegato. Me siento orgulloso de tener una vicepresidenta así, por algo no la querían tener enfrente, porque no tienen la decencia de mirarla a los ojos y bancarse lo que dijo. Fuerza Cristina que el pueblo está con vos.

joaquinvr

¿Qué mujer! ¡¡Tiene unos ovarios más grandes que el inmundo edificio de Tribunales!! Le tienen pánico, la envidian en secreto. Es una Estadista que si estuviera en Westminster, se pararían a aplaudirla. Pero no, tiene que estar aquí, acusada por la peor estofa de criminales. ¡Y no pueden con ella!

marcelojtull

extrañábamos la oratoria impecable y el razonamiento contundente, pero también la pasión y la emoción. Única e irrepetible. La historia nos regaló este ser humano excepcional. Como nadie es eterno, está en los argentinos subirse YA a la ola gigante que creó Cristina y surfearla masivamente para derrocar a esta Justiciadura que cogobierna con el poder real. ¡Es ahora o nunca! Si algún día hubiera una "revolución francesa" en la Argentina, la toma de La Bastilla sería en Comodoro Py.

Los mayores delincuentes están en el poder judicial... siempre lo fueron. Son los partícipes necesarios de los gobiernos dictatoriales o de pusilánimes que coloca el poder de la timba financiera. Ni en el más duro gobierno genocida fueron cuestionados, porque les garantizaban a los uniformados y a la pata civil cierta legalidad desde lo ilegal... porque el común cree que si lo dice un juez, es palabra leal. Nada más alejado de la realidad. Justicia federal, vergüenza nacional.

miguelangel57