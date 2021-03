"Rosa Luxemburgo. Constelación Sur", con entrada gratuita en el FIBA

El 5 de marzo de 1871 nacía en Polonia Rosa Luxemburgo, una de las principales exponentes del pensamiento marxista en la que aún falta profundizar. Precisamente, con el objetivo de difundir sus ideas, y a 150 años de su nacimiento, el FIBA presentará hoy una serie de actividades especiales en su homenaje. Y allí se enmarca Rosa Luxemburgo. Constelación Sur, la obra que la directora, actriz y autora Alejandra Arístegui ofrecerá en formato work in progress, el sábado 6 a las 20.30, en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555).



Coproducida por la Fundación Rosa Luxemburgo, y con un equipo creativo compuesto por Hugo Martínez, David Seiras, Guillermina Etkin y Tamara Dawidowicz, la puesta de carácter performático buscará dar cuenta de los aspectos más personales de la intelectual que dialogan con temáticas actuales como las luchas feministas y la conexión con la naturaleza. “Queremos celebrar su vida”, dice Arístegui, quien vuelve a interpretar a la activista en esta nueva y tercera versión luego de las puestas anteriores que también escribió y dirigió: Rosa Luxemburgo (2010) y Rosa Luxemburgo Oper (2018).

Fue en 2006 cuando comenzó a indagar en la vida y obra de la pensadora polaca. “Quería hacer visible a esta mujer porque en esa época casi no había material de ella en la Argentina”, cuenta, a la vez que detalla el recorrido de su trabajo: “Cuando estrené la primera obra en 2010, muchos me decían que era algo imposible de hacer porque era muy complejo y nadie iba a entender el momento histórico, pero después estuvimos cinco años en cartel. Luego, en 2016, el músico Luis Mihovilcevic, que había visto esa versión me dijo que quería componer una música para mi texto porque comprendió la necesidad de que este proyecto continuara, y así fue que empezamos a trabajar en la segunda puesta en la que también participó la soprano y actriz Natalia Iñón. Y en 2019, cuando se cumplieron 100 años del asesinato de Rosa, tuve la oportunidad de ir a Berlín. Y esa experiencia dio lugar a esta tercera versión”.

Rosa Luxemburgo. Constelación Sur tendrá lugar en los jardines del Museo Sívori luego de Las revoluciones de Rosa, actividad que contará con una serie de lecturas compartidas combinadas con música de rap y hip hop, a las 18.30. “Esta nueva versión tiene mucho que ver con el momento de incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial y humano y además tiene una mirada profundamente antipatriarcal”, anticipa la actriz y directora.

-¿Qué la llevó a querer contar la vida de Rosa Luxemburgo?

-Mi papá, que era un hombre que le gustaba mucho la filosofía del derecho y muy amante de la justicia, me regaló un pequeño libro que se editó en Uruguay en 1989 y que se llama Cartas de amor de Rosa Luxemburgo. Me hizo ese regalo como si se tratara de un diamante. Y ahí la conocí y me di cuenta de que, además de su pensamiento político, Rosa tenía una enorme sensibilidad y una capacidad de vincularse con la vida de una manera poética pero también real.

-¿Cómo advierte que evolucionó la difusión de su pensamiento a nivel local desde la primera puesta en la que encontró poco material?

-En 2006 casi no encontraba libros. Y por eso llegué a la conclusión de que todo el material había sido quemado durante la dictadura, porque antes de ese tiempo muchos la conocían. Hay millones de ediciones de Marx, de Trotsky o de Lenin, pero de Rosa no. Y con el tiempo, desde 2010 en adelante, fue apareciendo más contenido, hasta que un día en una marcha feminista vi que aparecieron unas banderas con su cara.

-A propósito, ¿de qué forma dialogan sus ideas con el movimiento de mujeres?

-En materia de actividad política feminista, Rosa es una gran referente. Ella discutía con los dirigentes de la socialdemocracia, y no se conformaba con alistarse a las filas de mujeres del partido. Creo que hay que estudiarla más, porque todo el mundo dice que la conoce de nombre, pero no saben mucho más, como ocurre con muchas mujeres de la historia. Rosa quizás es un personaje más complejo porque escribió La acumulación del capital, que no lo lee nadie. Y comprendo que hacer una obra sobre ella es una propuesta difícil, pero es algo necesario. Tenemos que estudiar y ser cada vez más, porque estamos en una lucha y queremos que se caiga el patriarcado.

*La entrada para la obra es gratuita y puede realizarse en: buenosaires.gob.ar/fiba/rosaluxemburgoconstelacionsur