Gabriel Katopodis: “El Plan de los 3.000 mil jardines fue un capítulo más de las mentiras de Cambiemos”  

Gabriel Katopodis sostuvo que el Programa 3.000 jardines impulsado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri fue “un capítulo más de las mentiras de Cambiemos".

En comunicación con el programa Las 40, el ministro de Obras Públicas se refirió a la denuncia presentada por su par de Educación, Nicolás Trotta, sobre una serie de irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Cambiemos, que involucran fondos por casi 62 millones de dólares. Del total que el expresidente dijo que se construirían, solo se terminaron 107 jardines.

“Junto a las rutas y los hospitales, estos jardines fueron parte del relato de Cambiemos”, dijo Katopodis. “Cuando asumí recibí a distintos gobernadores e intendentes que, cuando me contaban lo que se había hecho en esos cuatro años de macrismo, veíamos que no había correlato con las publicidades”, expresó.

Katopodis sostuvo que lo único que generó la gestión de Cambiemos fue “angustia y malestar”. “Nos quisieron hacer creer que los argentinos no teníamos derechos mientras ellos se patinaron 47 mil millones de dólares que no sabemos donde están porque no están ni en rutas, ni en hospitales ni viviendas. Esa es la argentina que dejaron y la que nunca más tiene que volver”, dijo el funcionario.

Por último, el ministro dijo que los resultados de las elecciones del 2019 demostraron que el gobierno de Cambiemos fue un “experimento que salió mal” y que los argentinos no creyeron en el país de las publicidades.