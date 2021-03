De porqué Juan Schiaretti pasa un buen momento con Alberto Fernández

Frente a un auditorio virtual de empresarios de la Fundación Mediterránea, el gobernador Juan Schiaretti avanzó un paso más en su “correcta relación institucional” con Alberto Fernández.

“Como Estado vamos a estar mejor que en 2021 que en 2020. Los compromisos firmados con el gobierno nacional se vienen cumpliendo, ya que giró las cuotas de enero y febrero para cumplir el déficit de la Caja de Jubilaciones (uno de los talones de Aquiles del gobierno cordobesista)”, dijo el mandatario.



Entusiasmado, Schiaretti hasta afirmó por la negativa: “No vemos un horizonte difícil en lo fiscal para la provincia; sino de mejoras” en lo que vislumbra como el escenario post pandemia, llegada de las vacunas incluida.

“No soy lector ni analista de lo que diga el gobernador -–aclararó el senador Carlos Caserio a PáginaI12--, aunque creo que el tema de él sigue siendo una expresión institucional y está diciendo que el Gobierno está actuando más que cualquier otro gobierno. Le dimos más en pandemia a la provincia de lo que Macri le dio en cuatro años. Los fondos que se están recibiendo para obras públicas serán históricos. Si alguna vez se dijo que había discriminación con respecto a Córdoba, eso no corre ahora. Se está trabajando para todo el país”.

Más allá de esta especie de retrasada luna de miel fiscal entre Alberto y Schiaretti, lo que aún no está ni claro y menos aún cerrado es el tema de las listas del peronismo con vistas a las elecciones de medio término de octubre, en que se renovarán 9 diputados y 3 senadores en el Congreso Nacional.

Según una joven dirigente de base del Frente de Todos, “que el Gringo ande contento con la plata que va llegando no quiere decir que haya nada sellado. Tanto la Gaby (Gabriela Estévez) como (el legislador provincial Martín) Fresneda son los que impulsan un acuerdo con Schiaretti porque a nosotros (el kirchnerismo local) nunca nos van a dar los números. Así que si somos peronistas, tenemos que estar con el peronismo”.

Los nombres que suenan van desde “el número puesto que vendría a ser Caserio (aventura la dirigente) seguido de Estévez que repetiría. El tercero sería el actual diputado Pablo Carro. “Creo que Pablo hizo un gran trabajo, tiene buena plataforma de votos y todavía tiene en su haber aquella bajada de la lista cuando iba a ser candidato a gobernador”. Entre las mujeres, Ilda Bustos, de los Gráficos “todo un cuadro político” y “la mismísima Adriana Nazario --ex funcionaria y esposa de José Manuel De la Sota-- que parece que fue un pedido que bajó desde (Sergio) Massa, se agregaría a "otra que corre con caballo de comisario" en un posible acuerdo, Natalia de la Sota.

El diluido frente amarillo-radical deberá enfrentarse con los "radicales puros" en la interna que la Justicia electoral habilitó hace pocos días. Desde el Juzgado Federal de Ricardo Bustos Fierro (un hombre que está en Tribunales desde 1971 y que nombró en su sitio Carlos Menem a quien le devolvió el favor habilitando para volver a presentarse a una tercera presidencia) se anunció que la lista "Sumar" de Rodrigo de Loredo, a la sazón yerno del ex ministro macrista Oscar Aguad.

El partido de Alem y Alfonsín dirimirán el 14 de marzo la renovación de autoridades en la Unión Cívica Radical (o lo que queda de ella tras --o con-- el aluvión macrista; ya que la lista oficial Convergencia tiene entre sus firmantes al diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y a Ramón Javier Mestre, ex intendente capitalino y actual titular de la UCR mediterránea. "De ese enjambre no se puede esperar mucho --confió un viejo abogado radical de paladar negro--. Los macristas tienen mucho poder en la Casa Radical y en una provincia que rechaza a Cristina y, por ende, a Alberto también".

Según el antiguo militante, "el Milico Aguad se va a parar de cabeza para entrar en lo que sea, está hasta el cuello por lo del Correo junto con (el ex presidente Mauricio) Macri, y lo del hundimiento del (submarino) Ara San Juan. Negri, ya se sabe, no se baja de nada y aprovecha todo, hasta vociferarle al presidente en el discurso del otro día (el de apertura de sesiones); y así siguen. Veremos qué sale de las internas. Por lo menos podremos ir a votar", se consoló.

Vacunados Vip y apertura de clases

En Córdoba también hubo vacunados VIP (por la sigla del anglicismo Very Important Person, persona muy importante). Y si bien el legislador provincial yellow-radical Marcelo Cossar amenazó con hacer circular una lista denunciándolos; se las arregló para darle largas y nunca la refrendó.

En ese contexto, aunque no fuese el ex vice intendente de Mestre quien lo denunciara, causó indignación el caso de vacunación irregular al nieto de Oscar González, ex ministro de Salud de De la Sota y actual legislador. Sin pudor alguno, Matías González de sólo 28 años, se hizo fotografiar para su cuenta Facebook cuando (ob)tuvo el privilegio de recibir la Sputnik V, el 6 de enero del 2021, nada menos que un mes antes que el propio gobernador Schiaretti.

Según un funcionario peronista, "es lo de siempre acá en Córdoba. Esto no saltó como el escándalo que debió haber sido a nivel canales bonaerenses o capitalinos, porque la enorme pauta que ponen en los medios se lo cubren. Tienen el escudo portector del oligopolio Clarín. Este pibe --denunciado a la prensa por el presidente de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda-- debió haber esperado su turno. Mientras el denunciante afirmó que "se trataría de tráfico de influencias por el poder que tiene su abuelo", desde el oficialismo cordobés diluyeron la cuestión con el argumento de que es "soporte informático" en el ministerio de Salud y de allí que se lo vacunara.

Apenas a una semana de que comenzaran las clases presenciales "en burbujas" y con grupos alternativos en las escuelas que según Schiaretti "no se van a cerrar", desde la cartera de Educación informaron que hubo "340 escuelas de distintos lugares de la provincia que por diversos motivos vinculados a la covid 19, debieron activar el protocolo durante la primera semana. De ese total, 118 se encuentran en la ciudad (35%)", apuntaron.

Marina M., una preceptora de un colegio secundario de la localidad de La Calera, le dijo a PáginaI12 que "tanto las profes como nosotras estamos aterrorizadas por los contagios. Los chicos nos cuidan, pero son adolescentes y también están cansados de los barbijos. Cuando se nos acercan tenemos miedo. Y las escuelas no están en condiciones... Ni hablemos de los baños. No se puede ir a trabajar pensando en que te podés enfermar, morirte... y no, ni ahí estamos vacunadas. Todavía no nos tocó. Y hay montón de colegios y docentes en la misma situación. Es una locura arrancar así, teniendo miedo de todo".