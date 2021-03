Anónimas nunca más

Virginia Woolf dijo "Durante la mayor parte de la historia, "Anónimo era una mujer”.

Y se refería a que la mayor parte de la literatura estaba escrita por hombres y las pocas mujeres que escribían, lo hacían con seudónimos masculinos. Jane Austin firmaba sus libros con “by a lady” (escrito por una dama) y era de lo más osado ya que al menos revelaba que la autora era una mujer.

Sin ir tan lejos en el tiempo, la autora de Harry Potter debió firmar con J.K. Rowling en las primeras ediciones para disimular que era una mujer -según la aconsejaron sus editores-.

Todos ejemplos que me ayudan a explicar el punto de esta nota: el feminismo es una ideología indefectiblemente ligada al contexto histórico. Y por supuesto tiene que ver con mucho más que escribir y no poder firmar. Ser feminista hoy es haber dejado de ser anónimas.

Por eso el feminismo, sobre todo en los últimos años no sólo piensa en las mujeres sino que habla de la igualdad entre personas, cualquiera sea su identidad. Hace pie en las mujeres pero profundiza en otras identidades. Es una agenda que tiene que ver con las urgencias y necesidades de las personas en un contexto determinado. Porque la capacidad de renovar esa agenda, de ampliar derechos e incluir, no termina con una ley, porque las personas somos diferentes y vamos viviendo y encontrando nuevos desafíos, problemas y situaciones de opresión que necesitan ser atendidas.

¿Cuánto se avanzó en materia legislativa? Argentina hoy cuenta con la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Con esta ley se pudo visibilizar los diferentes tipos de violencias que antes se veían naturales. No obstante, no fue suficiente. Hoy la tasa de femicidios es alarmante, y no se logra encarar una solución al tema. La sociedad está cada vez más comprometida y movilizada por este drama social, pero la respuesta no es tan sencilla. La falta de perspectiva de género en la policía, la justicia y las instituciones a cargo de la prevención, impiden que se activen las alarmas ante la primera señal de peligro. Todo el sistema llega tarde.

Otras de las leyes que se han logrado es la Ley 26.862, que establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo. De este modo se reconoce que la familia no es de una sola manera, sino que todas las personas tienen derecho a tener hijxs si lo desean. Las personas se organizan de diferentes maneras y distintas formas familiares. El feminismo tuvo mucho que ver con estas nuevas concepciones de familias. Del mismo modo la Ley 26.618 de matrimonio igualitario, o la de identidad de género, son una conquista.

Y ha sido un gran paso, sin dudas, la recientemente sancionada Ley de interrupción voluntaria del embarazo y el programa de los mil días. Aunque sabemos que ahora el desafío es estar muy firmes y atentas para que se cumpla y que en ninguna provincia o institución se busquen atajos que impidan su aplicación. En política avanzamos con la Ley 27.412 de paridad de género, no obstante, la presidencia de los bloques que integran ambas cámaras son en un 90 por ciento varones.

En definitiva, se lograron avances. Pero siempre aparece la trampa. Entonces podemos decir que la lucha es día a día, es todos los días, y que no hay un lugar de llegada, sino que es una continuidad. ¿Que es ser feminista hoy? Es que desde cada lugar en el que estamos como hijas, como madres, como amigas, como medicas, maestras, abogadas, taxistas, bomberas, diputadas, desde donde sea que estemos, militemos por una sociedad más justa para todos y para todas.

El feminismo es una forma de vida, por eso ha logrado ser trasversal y unir a mujeres de diferentes partidos, religiones, costumbres, condición social, etc. Ser feminista es un aprendizaje, es una deconstrucción permanente y es la búsqueda incesante de justicia social. El feminismo es una práctica constante para la transformación social y para que cada persona puede vivir en plenitud y libertad.

* periodista y Diputada Nacional.