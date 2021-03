Federer vuelva a las canchas un año después

El suizo Roger Federer aclaró que a pesar de estar más de un año inactivo por lesión "nunca fue una opción" retirarse del tenis, y expresó su alegría por volver al circuito en el torneo de Doha que comienza este lunes.



"Lo importante es que no sufro y que no estoy lesionado. Estoy muy contento de estar de vuelta para jugar un torneo, no pensaba que fuera a tomar tanto tiempo", expresó Federer, quien debutará en el ATP 250 de Doha contra el británico Daniel Evans o el francés Jérémy Chardy, posiblemente el miércoles.



El tenista, de 39 años, jugó por última vez en enero de 2020 cuando perdió en las semifinales del Abierto de Australia con el serbio Novak Djokovic.



Federer admitió que es "raro, que un jugador de 40 años vuelva a jugar" luego de una inactividad tan larga, pero remarcó que siempre se sintió "confiado" en que podía retornar. La ausencia de Federer en el circuito fue aprovechado por Djokovic, quien este lunes quebrará su récord de 310 semanas como líder del ranking ATP.



"Lo que Novak y Rafa han hecho últimamente es extraordinario, pero ya no tienen 25 años tampoco", dijo, entre risas. Y agregó: "Novak ganó en Australia, Rafa en Francia. Parecen en su apogeo, lo que es formidable para el tenis y para el debate".



También consultado por la marca de 20 Grand Slams que comparte con Nadal, el suizo reiteró que ahora solo se preocupa por su propia "salud" y por su "juego". Federer espera estar a pleno para Wimbledon en junio y todavía no confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos, uno de los objetivos que tiene para la temporada.