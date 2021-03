8M: las salteñas marchan con el reciente asesinato de Macarena Blanco 

Este 8 de marzo, Día Internacional de la mujer trabajadora, la movilización en Salta será con el fondo del reciente asesinato de Macarena Blanco, la joven de 28 años que se encontraba desaparecida desde el viernes último y era intensamente buscaba por sus amigas. Precisamente, una de las consignas que la Asamblea Feminista de Salta venía trabajando para esta jornada era el reclamo del cese de femicidios y transfemicidios, por lo que con la muerte de esta joven, la convocatoria tomó mayor fuerza. La marcha será a partir de las 18 ,desde la plaza 9 de Julio de la Capital.

Si bien la muerte de Blanco aún no está caratulada como femicidio, en Salta ya se contabilizan dos mujeres asesinadas por su condición de tales en lo que va de este año. A pocas horas de iniciar el año, fue asesinada Graciela Flores, de 44 años; y el 9 de enero, se sabía de la muerte de una adolescente de 14 años, integrante del Pueblo Wichí de Misión La Loma, en Embarcación.

El cuerpo de Blanco fue encontrado sin vida en un departamento de la calle Alvarado al 1764, en el macrocentro de la ciudad de Salta. Según trascendió, el hallazgo se produjo después de las 13 de ayer, luego de que una amiga aportara en la Comisaría Primera la dirección del departamento donde supuestamente la chica ejercía la prostitución.

Una de las amigas de Macarena, quien pidió reservar su identidad, contó a Salta/12 que el sábado cerca de las 16 se comunicó con ella el marido de la víctima. "Me dijo que no había llegado a su casa" después de que saliera el viernes pasadas las 17. Luego de decirle que no sabía nada de su paradero, el hombre radicó la denuncia ese mismo día ante la Comisaría Primera de la ciudad.

"Le pido que me mande la denuncia para que la envíe a la Fundación Volviendo a Casa y así la busquen y se difunda" la desaparición, contó. Supuestamente, Blanco trabajaba en una clínica privada como personal de limpieza, por lo que unas horas después de tener una foto de la denuncia, esta amiga fue al lugar que figuraba en la denuncia, pero ahí le dijeron que la mujer no formaba parte del personal.

Temiendo que podía haberle pasado algo, porque la víctima sufría de epilepsia, en la madrugada del domingo su amiga recorrió varias clínicas buscándola. "No la encontrábamos y empezamos a compartir su foto por todos lados", relató. Recién en la mañana de ayer recibió el mensaje de una mujer contándole que Macarena era escort, es decir, ejercía la prostitución en un departamento, y que además sabía de un remisero que la trasladaba. La amiga consiguió contactarse con este remisero: "Le digo que Macarena estaba desaparecida y que yo sabía que él tenía información", tanto insistió que el hombre cedió: "Me dio la dirección y el teléfono de quien alquilaba ese departamento", contó.

Con esos datos, la amiga avisó en la línea 144 y radicó la denuncia ayer por la mañana en la Comisaría Primera aportando la dirección del departamento donde después la Policía encontró su cuerpo. Aparentemente, Blanco era oriunda de Buenos Aires y había llegado a Salta con su pareja.

La amiga contó que luego de que junto a otra amiga que encontró en la Comisaría, radicaran la denuncia, "me llama el marido furioso". Y sin entender el motivo del enojo, la joven dijo que siente miedo por su integridad física.

Vecinos del departamento donde fue encontrada Macarena Blanco contaron en medios de comunicación locales que vieron manchas de sangre y avisaron al Sistema de Emergencias 911. En el caso ya tomó intervención la titular de la Unidad de Femicidios del Ministerio Público Fiscal, Mónica Poma.

La amiga calificó a Macareba como una excelente persona. "Yo la había conocido hace más de un año y medio y era buena con todas las que la conocíamos porque siempre se brindó de forma incondicional", contó.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Blanco coincidió con la fecha en que desapareció Daniela Guantay, hace dos años. El 4 de marzo de 2017, la joven de 22 años había sido denunciada como desaparecida por su madre y tres días después fue hallada a orillas del río Mojotoro. Recién en febrero de 2020 condenaron a prisión perpetua a los cinco imputados por su femicidio.

En lo que va de 2021, en el país ya se cometieron 47 femicidios según el Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios del Observatorio Nacional MuMaLá. De ese número, se supo que al menos el 29% de las mujeres había denunciado a su agresor previamente. Y que el 19%, tenía una orden de restricción de contacto o perimetral y sólo el 4%, tenía un botón antipánico.

Hoy en la ciudad de Salta habrá dos movilizaciones. La primera será a las 9 y partirá desde las calles San Martín y Buenos Aires, convocada por las organizaciones sociales y gremios que piden la declaración de la emergencia nacional en violencia de género. La otra, que es desde las 18, contará con la presencia de la Comisión de familias víctimas de femicidios de Salta, que reúne a amigos y familiares de Agustina Nieto, Paola Tacacho, Paola Ávila, Liliana Flores y Agustina Guedilla.

Absolución a Yolanda

Otra de las consignas principales que movilizarán a las salteñas es el pedido de absolución a Yolanda Vargas, la mujer que fue acusada por la muerte de sus dos hijos en un incendio producido en una vivienda precaria ubicada en la localidad de Colonia Santa Rosa. La joven estuvo detenida y fue liberada recién el jueves pasado. "Hoy con Yolanda en libertad, la lucha sigue porque caigan todas las causas que pesan contra ella, víctima de todas las violencias", aseguró Sofía Fernández, referente de la agrupación feminista La fuerza de las mujeres.

Fernández afirmó que el de Yolanda es un caso testigo de las constantes vulneraciones a la que son sometidas las mujeres. "Somos nosotras las que trabajamos igual por menor salario, las que mantenemos nuestros hogares de manera invisibilizada, las que no nos podemos jubilar en condiciones dignas y las que morimos cada menos de 24 horas", alertó.

Vargas sigue imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Después de quedar en libertad, la joven de 26 años dijo a Salta/12 que sus "hijos eran todo" para ella, y destacó que además de "cargar con el dolor" de sus muertes, encitma, tuvo que estar "sola en este lugar sin poder llorar".

A las consignas de las movilizaciones de hoy se sumam el reclamo de Ni Una Menos Sin Techo, frente al déficit habitacional que existe en Salta. Uno de los casos que mostró esta realidad fue el de las mujeres desalojadas en el asentamiento de Los Pinos de San Lorenzo en noviembre del año pasado, la mayoría de ellas eran madres solas, muchas venían escapando de situaciones de violencia.