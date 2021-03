Shilton se metió en la interna de la corona británica y lo cargaron con Maradona

A pesar de una brillante carrera futbolística, Peter Shilton nunca podrá sacarse el karma de haber sido el arquero que recibió dos de los goles más emblemáticos en la carrera de Diego Maradona: "La Mano de Dios" y el mejor gol en la historia de los Mundiales. Y como a ello le sumó siempre palabras críticas contra el astro argentino, el ex guardavallas siempre recibió cargadas, incluso de aficionados ingleses y hasta de ex compañeros, como el goleador histórico Gary Lineker.

Esta vez, las gastadas que sufrió Shilton tuvieron como protagonista a Maradona, pero con un tema que nada tiene que ver con lo futbolístico: el ex arquero de 71 años opinó sobre la polémica que se generó en la familia real a partir de una entrevista de Meghan Markle con Oprah Winfrey en la que la duquesa de Sussex denunció racismo en la corona británica, y los chistes relacionados a Maradona no tardaron en llegar.

En su cuenta de Twitter, Shilton cuestionó a Megan y a su marido, el príncipe Harry, por la denuncia televisiva. "Creo que Harry y Meghan están a punto de sentir la ira de nuestra nación. Muchos británicos y nuestra prensa querrán defender y proteger a nuestra Reina. ¡Pienso que miles estarán unidos detrás de nuestro soberano!”, publicó el futbolista, tres veces mundialista con Inglaterra.

Entonces, las respuestas y los memes inundaron la cuenta de Shilton, que no dudó en bloquear a muchos usuarios que se burlaron de él. Lo más difundido fue un fotomontaje con la cara de Megan en el cuerpo de Maradona y el rostro de la reina Isabel en el cuerpo del arquero, justo cuando el diez argentino mete la mano para convertir aquel primer gol en los cuartos de final de México 1986.





"Maradona medía 5' 5'' (1,65 metros) y no te pudiste defender contra él. Bueno, Megan mide 5' 7" (1,70 metros) amigo, buena suerte", ironizó @WelshDalaiLama, un usuario con mas de 98.000 seguidores y que luego exhibió una captura de pantalla mostrando que Shilton lo había bloqueado por el chiste.



La misma suerte corrió el usuario @WaynesWorld_20, que respondió el mensaje de Shilton con el fotomontaje de la reina y Markle en el gol de "la mano de Dios". "No sean como Peter", añadió el tuitero, después de que el ex arquero lo bloqueara por la humorada.







La referencia a "proteger y defender" fue la frase que más usaron sus seguidores para burlarse de Shilton, por no haber defendido ni protegido el arco inglés ante Maradona. "Lástima que no defendiste y protegiste el arco cuando un enano argentino te anticipó", escribió un usuario, mientras que muchos otro hicieron referencia a que el príncipe Harry hizo carrera militar y participó en acciones de combate en Afganistán.

Tampoco faltaron los tuiteros argentinos, que aprovecharon el momento y se burlaron del arquero, que nunca se reconcilió con Maradona, al que no invitó a su partido despedida y al que saludó con desprecio el día de su muerte.

Shilton criticó a Maradona desde el partido en cuartos de final del Mundial de 1986 que Argentina ganó 2 a 1 con “la mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”. El exarquero se negó a aparecer en programas de televisión junto al Diez y tampoco lo invitó a su partido de despedida porque “no se había disculpado”. Incluso, en una columna por la muerte del astro escribió que "Parece que tenía grandeza, pero desgraciadamente no deportividad,

En varias entrevistas, Maradona se había burlado del rencor que le tenía inglés: “El cabeza de termo se enojó porque yo le hice un gol con la mano. ¿Y el otro, Shilton, no lo viste? La cosa es que no me invitó a su partido despedida… ¡Mira como tiemblo! ¿Cuánta gente puede ir a la despedida de un arquero?, ¡de un arquero!”. En otra entrevista, el Diez "confesó": "Te voy a contar un secreto Shilton: fue con la mano".