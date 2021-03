Alberto Fernández confirmó que Marcela Losardo deja el Ministerio de Justicia

El presidente Alberto Fernández confirmó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió la semana última "dejar el cargo", por lo que anticipó que deberá encontrar un "reemplazante" para ese puesto. "Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud", explicó el mandatario.

En una entrevista en C5N, Fernández afirmó también que el juez Gustavo Hornos "debe explicar" los motivos de sus reuniones con el expresidente Mauricio Macri cuando el fundador de Cambiemos ejercía el poder.

"No soy quien pone y saca jueces, pero es una cosa que supera todo lo imaginable", dijo y añadió: "No me asusta que los poderes hablen, que un juez hable con alguien del Poder Ejecutivo o el Congreso, pero es muy sintomático esto, y la explicación que da es que era amigo personal del entonces presidente".

"Yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina", declaró también Fernández y agregó:

"Llegué con Cristina, con Máximo (Kirchner) y con Sergio (Massa). No voy a romper esa unidad. Cuando se rompió esa unidad llegó (Mauricio) Macri, y ya sabemos lo que pasó".

Sobre la situación en Formosa, el mandatario señaló que "no avala de ningún modo ninguna forma de violencia institucional" y agregó que el gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, "compartió esa mirada" durante una conversación que ambos mantuvieron sobre el tema en la Casa Rosada.

"Lo que se está descuidando es la situación de Formosa, donde no están igual que en Buenos Aires", explicó el mandatario y remarcó también que esa provincia "está pegada a un país, que es Paraguay, que está viviendo un rebrote de la enfermedad impresionante, y la gente cruza por la frontera seca".

El Presidente también habló de la campaña de vacunación contra el coronavirus y anticipó que el ritmo "va a acelerarse". También afirmó que instruyó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que se abrieran "todos los centros" vacunatorios posibles.

"Hemos logrado con Rusia fijar un cronograma de entrega que todas las semanas nos permita contar con vacunas", consignó el mandatario, que también precisó: "Hemos comprado 3 millones de vacunas adicionales a Sinophram, y en lo que queda de marzo tendrían que estar entrando 580 mil dosis de AstraZeneca".

Fernández, por otro lado, afirmó que siempre "supo" que Lula Da Silva era "inocente" y reseñó que en muchas causas judiciales contra dirigentes de América Latina "se utilizó un arrepentido para involucrarlos, con pruebas son absolutamente débiles, y se quiso doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera".



"Hoy, cuando hablaba con Lula, y él quedó muy agradecido cuando lo visité, le decía que no me agradeciera porque estaba pidiendo por una persona que era inocente; sabia que era inocente", enfatizó el mandatario Fernández, quien esta misma noche se reunía a cenar con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien visita Buenos Aires.

Noticia en desarrollo.