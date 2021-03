Copa Libertadores: San Lorenzo debuta ante Universidad de Chile

San Lorenzo comenzará este miércoles su camino en la Copa Libertadores cuando visite desde las 21.30 (TV: ESPN) a la Universidad de Chile en el estadio Nacional de Santiago, en el partido de ida correspondiente a la Fase 2 del certamen continental. La revancha se llevará a cabo la próxima semana en el Nuevo Gasómetro y el ganador de la serie enfrentará a Santos de Brasil (dirigido por Ariel Holan) o Deportivo Lara de Venezuela.

Luego de su ausencia en la edición 2020, el Ciclón vuelve al torneo más importante de Sudamérica, aunque tendrá la difícil misión de superar dos eliminatorias para llegar a la fase de grupos. Son 16 los equipos que accedieron a esta instancia y serán sólo cuatro los privilegiados que lograrán meterse en el segmento más atractivo del torneo, que arrancará el martes 20 de abril.



San Lorenzo aprovechó el cupo que liberó Defensa y Justicia por ganar la Copa Sudamericana y es el único representante argentino en esta segunda fase.



La serie contra el equipo chileno representará un desafío clave para el nuevo ciclo de Diego Dabove, que comenzó con más dudas que certezas. San Lorenzo viene de igualar 1-1 como local ante Huracán y el técnico declaró: "En general el equipo nos dejó conformes y puede ser que se repita. Obviamente no es seguro, pero está dentro de las posibilidades. La idea es presentar en Santiago lo mejor posible y traernos un buen resultado".



En este punto, el lateral izquierdo Bruno Pittón, uno de los goleadores de la última temporada, podría retornar a la titularidad en lugar de Gabriel Rojas, mientras que el arquero Fernando Monetti haría lo propio por José Devecchi.



Luego de la dura caída de local ante Central Córdoba por la Copa de la Liga, Dabove realizó siete cambios para afrontar el clásico de barrio. En el medio, el equipo logró la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina tras superar 3-0 a Liniers en Mar del Plata.

Por su parte, la U de Chile comienza a dejar atrás una temporada 2020 en la que estuvo lejos del título, luchando por no descender y, al mismo tiempo, peleando un cupo en un torneo internacional. El conjunto trasandino sufrió bajas importantes en el receso como el retiro de Walter Montillo y la partida de referentes como Matías Rodríguez y Jean Beausejour.

El entrenador venezolano Rafael Dudamel no confirmó el equipo, pero colocaría un elenco competitivo en el cual podrían jugar algunos de los refuerzos, como los argentinos Thomas Rodríguez (ex Banfield e hijo de Leo, ídolo de la U); Marcelo Cañete (ex enganche de Boca); y Nahuel Luján (Belgrano). También se incorporó el uruguayo Ramón Arias, justamente un ex San Lorenzo.

Además, en el primer equipo siguen el mediocampista Gonzalo Espinoza (ex Racing Club y All Boys); el delantero Joaquín Larrivey (con pasado en Huracán y Vélez Sarsfield); y el arquero santafesino Fernando de Paul.



En la previa del encuentro, el club chileno notificó que un jugador dio positivo en el test de coronavirus, aunque no informó el nombre del futbolista, por lo que se especula con la posibilidad de que haya más contagios por contacto estrecho.

"Dado que se han cumplido estrictamente todas las medidas sanitarias preventivas, el resto de los integrantes y colaboradores se encuentran en buenas condiciones y preparados para enfrentar el primer partido internacional de la temporada", indicó al respecto el club en un comunicado oficial.

"Como es habitual, nuestra área médica notificó la situación a las autoridades correspondientes y se mantiene en constante comunicación con el jugador. Desde ya, esperamos su recuperación para tenerlo de regreso junto a nosotros", concluyeron.