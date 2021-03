La tardía autocrítica de Sarlo: "No debí decir por debajo de la mesa"

Tras presentarse ante la Justicia por haber dicho que le ofrecieron vacunarse contra el coronavirus en forma irregular, la escritora Beatriz Sarlo aseguró que no debió decir que la propuesta fue “por debajo de la mesa”.

“Me autocritico fuertemente, no debí decir por 'debajo de la mesa'”, afirmó la ensayista y agregó: “Que me disculpe la Provincia --de Buenos Aires-- por utilizar mal la expresión”.

Durante una entrevista en RadioConVos, Sarlo explicó que desconocía que el gobierno de Axel Kicillof estaba armando una campaña de promoción con famosos, deportistas y referentes de la cultura para concientizar acerca de la importancia de aplicarse la vacuna contra la covid-19.

En ese sentido, señaló que no ratifica que haya sido "por debajo de la mesa", pero remarcó que no le llegó "con las formas que tiene que ser una campaña pública".

“Si voy a participar en algo necesito saber quiénes otros van a participar. Nunca pongo mi firma, mucho menos mi cara. ¿Por qué Provincia está reclutando intelectuales porteños? El único nombre era yo. No estaban los otros nombres”, indicó a modo de justificación por la polémica desatada.

La semana pasada, la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso que Sarlo brindara declaración testimonial en la causa que investiga el posible desvío de vacunas contra el coronavirus, a raíz de que la escritora había relatado en televisión que le habían ofrecido inocularse cuando -según criterios epidemiológicos- aún no le correspondía.



Según relató la académica, había recibido una propuesta por parte de su editor, quien fue contactado por la esposa del gobernador Axel Kicillof, para vacunarse con el objetivo de contrarrestar la campaña antivacunas y generar confianza en la población.

"El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente", declaró Sarlo ante Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano.



Por su parte, el Gobierno bonaerense desmintió haberle ofrecido vacunarse "antes de tiempo o sin esperar el turno", y precisó que, al comienzo de la campaña de inmunización, se la había invitado a participar de una cruzada de concientización para contrarrestar la campaña de desprestigio que por entonces impulsaban "parte de los medios y algunos sectores de la oposición".



El gobernador Axel Kicillof recordó que, en enero, en Villa Gesell anunció el inicio de una campaña denominada "Yo pongo el hombro" para sumar personalidades que se vacunarían en público para transmitir confianza a la sociedad y contrarrestar "el desprestigio a la vacuna que impulsaba una parte de la oposición".



"Lo anuncié en una conferencia. Fue bien pública y dije que destinaría cien vacunas porque la idea era que se vacunaran para terminar con ese tremendo trabajo de desprestigio", subrayó.