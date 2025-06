La provincia busca promover la inserción laboral de mujeres y colectivo LGBTIQ+ en la industria de los videojuegos. Con ese objetivo, se desarrollan en Salta las jornadas "Game Jam Desarrolladoras: Brechas, trabajo y formación en el mundo de los videojuegos".

La primera jornada se desarrolló el 1 de junio en la sede central de la Universidad Provincial UPATecO, con talleres presenciales y mentoreos, mientras que hoy 2 de junio se presentarán los trabajos realizados en el marco de la formación.

La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia promueve esta actividad junto a la Secretaría de Cultura, la Subsecretaria de Economía del Conocimiento y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La iniciativa busca reducir las brechas de género y brindar herramientas especialmente a mujeres y personas LGBTIQ+, para fomentar su inserción laboral en una industria en crecimiento que, según las estadísticas, sigue siendo mayoritariamente masculina.

La organización y dinamización del evento está a cargo de Women in Games Argentina (WIGAr), organización que reúne a profesionales y entusiastas del ámbito gamer con el objetivo de construir una industria más equitativa e inclusiva.

"La Game Jam Desarrolladoras es una iniciativa que venimos haciendo junto con el CFI desde el año pasado. La idea es hacer estas Game Jams, que son maratones en donde se hace un videojuego chiquitito, en 48 horas", explicó Valeria Colombo, de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Women in Game Argentina (WIGAr).

"Invitamos a todas las personas, mujeres, diversidades, también masculinidades, que quieran tener su primera experiencia haciendo un videojuego para que vengan a ver cómo es, para que conozcan las distintas profesiones que hay dentro de esta industria y vean si les gusta para elegirla como carrera, dentro de un espacio seguro y diverso donde damos la confianza de que van a estar bien, de que pueden equivocarse, que pueden hacer preguntas", dijo Colombo.

Además, Colombo añadió que tienen mentoras "con mucha profesionalidad y conocimiento de la industria".

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Itatí Carrique, destacó lo importante que es propiciar el ingreso de las mujeres y personas LGBTIQ+ en este sector del mercado laboral, no sólo por la posibilidad que representa acceder a mejores salarios, cuando las estadísticas muestran que las mujeres no están incluidas en los sectores de la economía que mejores salarios tienen, si no también como otra de las formas de romper con la barrera que representan los estereotipos de género en el ámbito laboral.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, subrayó que la economía del conocimiento representa un sector estratégico para el desarrollo del país, exportando más del 9% del producto bruto interno de Argentina. Señaló además que este sector incluye las carreras más innovadoras y mejor remuneradas del mercado laboral, por lo que la consideran una verdadera política de Estado.

"Este es el espacio que les damos. Vivo de hacer videojuegos hace 16 años, así que es del presente, del pasado y del futuro sobre todo. Se necesitan siempre muchas manos y de muchas profesiones, porque el videojuego requiere un montón de áreas, desde la programación, arte, animación, música, actrices y actores de voz, escritores que escriban guiones, también toda la parte de legales, economistas, abogados", detalló Colombo.