Gallardo: "El que quiera ganar, tiene que atacar y defender bien"

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que su equipo tiene "un gran deseo" de jugar y ganar el Superclásico del próximo domingo ante Boca Juniors, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



"Tenemos un gran deseo de jugarlo, de ganarlo, porque es el partido que todo el mundo espera ver; que sea un gran espectáculo para todos", expresó Gallardo, luego de recibir el premio Konex como mejor entrenador de fútbol.



"El que quiera ganar, tiene que atacar y defender bien", indicó Gallardo sin dar más precisiones sobre el encuentro más destacado del fútbol argentino que se jugará en La Bombonera. "El equipo está bien a pesar del resultado del lunes (derrota 1-0 contra Argentinos en el Monumental). Fue un partido cerrado, que pudimos haber ganado, pero apareció un golazo, fuera de contexto en el final", indicó el entrenador con el premio en la mano en el patio de la Ciudad Cultural del Konex.



Gallardo recibió dos premios en un día, porque la tradicional encuesta del diario El País de Uruguay, lo eligió como el mejor entrenador del continente. "Estos premios tienen mucho valor y tiene que ver con el reconocimiento a cómo juega un equipo, a las formas, a la insistencia de ir en la búsqueda de los objetivos a través de las formas. El equipo representó eso y termina siendo reconocido y valorado aunque no hayamos ganado y tiene un gran mérito", señaló Gallardo ante la consulta de Télam.



Por su parte, el volante riverplatense Leonardo Ponzio, quien recibió el reconocimiento de Konex en fútbol (que compartió con el ausente Juan Román Riquelme), también palpitó el Superclásico. "Se vive bien la previa, el país está pendiente, hay que disfrutarla y saber que somos privilegiados de jugarlo", señaló.



Ponzio, de 39 años, respondió ante la posibilidad de jugar su último River-Boca: "Puede ser el último o no, pueden ser los últimos momentos. Estoy en el lugar indicado, más no puedo pedir y todo lo que venga será de agradecimiento".



Uno de los referentes del equipo de Gallardo dijo que el Superclásico es "importante para los dos" en el camino que desarrollan en la Copa de la Liga Profesional, pero cuando termine el partido habrá "mucho por delante". "En el ánimo está ganar y empezar a meterse arriba para tener chances. Marcelo no paró el equipo aún así que no sabemos nada", apuntó Ponzio.



El plantel se entrenó en el River Camp con vistas al partido ante Boca con el defensor Fabrizio Angileri entre los presentes, luego de su ausencia ante Argentinos por problemas personales. River sintió la falta de Angileri, reemplazado por Casco, especialmente con sus proyecciones, y todo indica que será una fija ante Boca en lugar de Alex Vigo.



La gran noticia del entrenamiento fue la vuelta de Gonzalo Montiel, quien se recuperó de una mononucleosis y ya inició los trabajos para ponerse a punto desde lo físico. El lateral del seleccionado argentino se ausentó de los compromisos ante Platense, Racing (por Supercopa Argentina) y Argentinos.



Su inclusión ante Boca es una incógnita aún, y dependerá de su trabajo en el semana, aunque es difícil que sea incluido en la formación titular. Gallardo continuará pensando en el posible equipo ante Boca y observará de cerca la actualidad de sus futbolistas para definir la mejor formación posible. No se descarta alguna sorpresa, ya sea en la táctica empleada o en algún nombre en particular, de esas que generan un impacto, en los momentos previos al partido.



El buen regreso de Jonatan Maidana, la posibilidad de contar con Agustín Palavecino desde el arranque, la opción de una compañía para Enzo Pérez en el mediocampo o la conformación de un tridente ofensivo con Julián Alvarez, Rafael Borré y Matías Suárez, son algunas de las ideas que rondan en la mente del entrenador de River.