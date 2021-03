El día que Ñuls jugará con un técnico despedido

Entre la salida de Frank Kudelka y la llegada de Germán Burgos, Newell’s tiene un partido, mañana ante Defensa y Justicia, que lo jugará con entrenador despedido. Porque más allá de que Kudelka arregló su salida de la institución insiste en dirigir al equipo a modo de despedida en Florencio Varela, y por eso la dirigencia tiene estancadas las conversaciones con el ex arquero de River. Kudelka pelea por su dinero y recién hoy puede producirse su acuerdo de salida, aunque mañana de todos modos estará por última vez frente al primer equipo.

A una semana de que la dirigencia le pidiera a Kudelka la renuncia, todo sigue igual. Los directivos ya no tienen diálogo con el técnico. Las conversaciones son con su representante, Pascual Lezcano, y la discusión se centra en la plata que Newell’s le dará a Kudelka por rescindir el contrato con diez meses de anticipación. El club lo indemnizará para que firme. Es que sin la firma, Burgos se niega a seguir conversando los términos de su hipotética llegada al club como técnico del primer equipo, en su primera experiencia como entrenador al dejar de ser el ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético Madrid, meses atrás.

Kudelka se va. Pero mañana por la noche, después del partido que Newell’s jugará a las 19.20 con Defensa y Justicia. El pedido del entrenador despedido por dirigir una vez más a Newell's sigue firme y es condición para firmar la rescisión.

Pensando en el compromiso en Florencio Varela, Kudelka debe encontrar reemplazo para Matías Orihuela, quien arrastra una molestia muscular que le impidió entrenar con normalidad en la semana. Por lo cual en caso de jugar corre el riesgo de durar pocos minutos en cancha, con Mariano Bíttolo aún de baja también por lesión, asoma la oportunidad de ser titular para Franco Negri, quien ya sumó algunos minutos ante Independiente.

Braian Rivero, en cambio, acusa un esguince de tobillo leve, pero la molestia le impide jugar con normalidad, por lo que no volverá a la titularidad. Y en ataque las dudas planteadas son más. Porque está en condiciones de volver Justo Giani, expulsado ante Talleres, y Jonatan Cristaldo, quien puja por un lugar en la formación titular por primera vez. Hoy Kudelka hará fútbol, si lo dejan entrar a Bella Vista. Aunque es improbable que el entrenador se disponga a referirse de su singular situación en conferencia de prensa por pedido de los directivos para que no hable.

Si Newell’s le gana a Defensa y Justicia igualmente no seguirá Kudelka. A ese acuerdo se llegó ayer y se espera para las próximas horas la firma de la rescisión del vínculo, trámite indispensable que exige Burgos para avanzar en su negociación con Newell’s. La semana que viene la Lepra juega el viernes con Unión, por lo cual para este partido quizá no llegue a tiempo a tomar las riendas del equipo el ex arquero de River y la Selección. En este caso, será el segundo partido que Newell's juegue sin el entrenador que quieren los directivos.