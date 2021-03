Detuvieron otra vez a María Ovando

María Ovando volvió a ser detenida hoy en la ciudad misionera de Eldorado y fue trasladada al penal de Posadas por decisión de la Cámara de Apelaciones de Misiones, que revocó su excarcelación tras la condena a 20 años de prisión que se le impuso por presuntamente haber permitido o no haber impedido abusos sexuales en su familia.



Tras conocer la nueva detención de Ovando, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, que se hizo cargo de la defesa de la mujer, señaló que el arresto "es ilegal y es un acto de extrema gravedad institucional".



La Cámara de Apelaciones "violó expresamente el Código procesal de la provincia, violentando el artículo 10 de la ley de habeas corpus, desconociendo el Estado de Derecho", aseguró la entidad en su cuenta de Twitter.



La detención fue concretada por efectivos de la Comisaría Segunda de Eldorado, localidad ubicada a 200 kilómetros al norte de Posadas.



Ahora la mujer deberá continuar cumpliendo una condena, sin sentencia firme, mientras que su defensa presentó dos recursos de apelación.



Uno de ellos es un un pedido de revocamiento contra los magistrados Ricardo Venialgo y Marisa Ruth Dilaccio, integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, que firmaron la resolución.



"Planteamos una revocatoria a la Cámara, porque al no estar firme esa sentencia no tiene ejecutoriedad, por lo tanto, lo que están haciendo es un prevaricato y un abuso de autoridad, ordenan la detención sin sustento legal", aseguró el abogado Eduardo Paredes, del Equipo.



El otro pedido es un nuevo habeas corpus, en este caso ante el Juzgado Civil y Comercial 2 de Eldorado, solicitando la libertad de Ovando hasta la confirmación de la condena.



En octubre del año pasado, el Tribunal Penal 1 de Eldorado condenó a Ovando a 20 años de prisión por supuestamente haber permitido o no haber impedido los abusos sexuales de dos niñas de su familia y ordenó su inmediata detención.



En la misma causa, se sentenció a dos jóvenes allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.



El pasado 23 de febrero, la mujer fue liberada con algunas restricciones hasta que la sentencia dictada en su contra quede firme, por resolución del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez.



En este caso, el juez hizo lugar a un habeas corpus presentado en diciembre del año pasado por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.



Un día después, la fiscal María Laura Álvarez apeló la excarcelación otorgada por el juez Jiménez ante la Cámara de Apelaciones, resolución que llegó ayer.



El dictamen del órgano de justicia fue tomada en coincidencia con la fiscal, con el argumento de que la figura del habeas corpus no es la vía procesal idónea para este caso, indicaron fuentes judiciales.