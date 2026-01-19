Omitir para ir al contenido principal
Esta nueva serie promete capturar la esencia de un drama familiar con tintes de amor y transformación
Revelado el tráiler de “The Madison”, el esperado spin-off de “Yellowstone” creado por Sheridan
La serie narra la odisea de la familia Clyburn desde Nueva York hasta el corazón del valle del río Madison, en Montana.
19 de enero de 2026
Michelle Pfeiffer
(Prensa)
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
La industria del vino, también en crisis
Bodegas Bianchi, en default
Los sindicatos estatales profundizaron su plan de lucha en medio de tensión política
Estatales de protesta en Córdoba
Autor esencial de la lengua inglesa
Julian Barnes se despide con “Departure(s)”
Exclusivo para
Presión sobre los precios
Inflación sin vacaciones
Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio
Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone
Por
Axel Schwarzfeld
La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador
Un caravanazo de vecinos y asambleístas
Por
Gabriela Valdés
El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco
La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino
El País
Un arribo que no pasó desapercibido
Un barco lleno de futuro ajeno: 5.000 autos chinos y una industria local en jaque
Por
Natalia López Gómez
Vuela este lunes por la noche
Javier Milei anunció su agenda en Davos: otro viaje sin foto con Donald Trump
Confirmación oficial
La TV pública va a transmitir los partidos de la Selección en el Mundial
La agenda de febrero en el Congreso
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: glaciares, reforma laboral y acuerdo con la UE
Economía
La fabricante de Chevrolet, con suspensiones y salarios recortados
General Motors vuelve a parar su planta
Dice que la economía argentina crecerá en 2026
El FMI pronostica un rebote y pide más ajuste
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de enero de 2026
El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.
Grandes patronales, a favor del acuerdo
Sociedad
Por ahora son 40 los muertos, no todos identificados
Qué se sabe del choque de trenes en España
Preocupación creciente
Otra muerte en el Ejército: es el quinto caso en un mes
La Justicia confirmó que el autor es el pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”
La nueva heredera del “Retrato de una Dama” reclama su devolución
Lo trasladaron al Ecoparque de la Ciudad
Sorpresa en Aeroparque: un carpincho cruzó la Avenida Costanera y se paseó por la entrada de la terminal aérea
Deportes
"Surgió una posibilidad de afuera"
Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA
Por una arritmia cardíaca
Rosario Central: Juan Cruz Komar será operado del corazón
Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada
Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura
Un triunfo y tres caídas fue el balance para los tenistas albicelestes en Melbourne
Abierto de Australia: No fue buena la jornada para los argentinos