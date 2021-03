Fito Páez ganó un Grammy al "Mejor álbum latino rock o alternativo"

Poco antes de que la entrega 63 de los premios Grammy iniciara su transmisión televisiva, circularon los nombres de algunos de los ganadores. Uno de ellos es argentino: Fito Páez, quien se hizo del rubro “Mejor álbum de rock latino o alternativo”, de la mano de su álbum La conquista del espacio. Mejor regalo de cumpleaños imposible, pues el día anterior había alcanzado los 58 años. Si los dos shows que ofreció en el Teatro Coliseo, como parte de su ciclo Un hombre con un piano, el jueves y viernes último parecían suficientes para ese aniversario, este gramófono fue la frutilla de la torta. El rosarino se midió en esa categoría con Bajofondo, laboratorio de música rioplatense de su compatriota Gustavo Santaolalla, quien tenía pautada su participación en el tributo al álbum What's Going On, de Marvin Gaye, que en mayo próximo celebrará medio siglo de su lanzamiento.

“Tengo un vínculo con la cultura musical de los Estados Unidos. Yo me crié en parte con esa cultura. Fue parte de mi vida de una manera muy importante. Por eso es muy emocionante recibir este premio importantísimo. Sobre todo a la distancia”, le dijo Páez a la agencia Télam, momentos después de conocer la noticia del evento que tuvo como sede en esta ocasión el Staples Center de la ciudad de Los Angeles. Luego agregó: “Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que mí respecta, y me siento infinitamente agradecido con mis amigos, mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor”.

Aparte del disco Aura, de Bajofondo, el vigésimo cuarto álbum de estudio del artista compitió en esta categoría con Miss Colombia, de la colombiana Lido Pimienta, Sobrevolando, del grupo puertorriqueño Cultura Profética, y Monstruo, de la cantante chilena Cami. Si bien Fito recibió su primera nominación al Grammy Latino en 2000, (el año pasado se llevó sendos gramófonos en los rubros “Mejor canción pop rock” y “Mejor álbum pop rock”, por el mismo disco) ésta fue su primera incursión en el Grammy anglo. “Es un momento de la vida en que tengo a mis amigos, a mis hijos espléndidos”, concluyó el músico, quien además reconoció que se encontraba “nervioso” antes de hacerle un lugar a la música argentina en la historia. “Es importante, es como un casamiento. Son ceremonias. Estoy muy feliz de haberlo ganado”.