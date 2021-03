La justicia frenó un negocio inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires

La Justicia le puso freno al desarrollo inmobiliario en los terrenos del bajo viaducto del Ferrocarril Mitre. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10 dio lugar a una medida cautelar presentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para impedir la venta de los más de 50 mil metros cuadrados de tierras públicas que corren bajo el tendido del Ferrocarril Mitre.

Esos terrenos habían sido cedidos por Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires unas semanas antes de que el ex presidente abandonase la Casa Rosada y estaban destinados a la construcción de un extenso corredor comercial que había causado el rechazo de todas las asociaciones vecinales de la zona. Al igual que otros predios porteños que fueron cedidos durante la gestión macrista y que el actual gobierno nacional mandó a revisar, los terrenos del bajo viaducto Mitre deberán permanecer tal cual están y el proyecto para el desarrollo de "un shopping gigantesco de 4 kilómetros de largo" deberá detenerse.

Cinco días antes de dejar la presidencia, Mauricio Macri le cedió a su socio político Horacio Rodríguez Larreta los terrenos que corren bajo el viaducto del Ferrocarril Mitre que ocupan 53 mil metros cuadrados en donde se proyectaba construir un corredor comercial, con algunas pocas zonas verdes, que se extendiese desde la Avenida Congreso a la Avenida Dorrego.

La concesión, por 30 años, había sido adjudicada a un empresario surcoreano llamado Sang Hak Choe, quien había propuesto una inversión de 1140 millones de pesos a desembolsar en las próximas tres décadas. Las asociaciones vecinales de Palermo, Belgrano y Nuñez se opusieron activamente a este proyecto que, contra lo prometido originalmente, sólo destinaba un 50 por ciento de los terrenos para la creación de parques y espacios verdes.

"Fue un engaño a la población. El gobierno de la Ciudad organizó unas mesas de participación ciudadana en donde convocó a los vecinos para preguntarles qué es lo que querían y el 90 por ciento le respondió que no quería comercios. Pero no se nos tomó en cuenta porque el plan ya estaba predeterminado y entregado", aseguró el presidente de la Asociación vecinos de Belgrano, Enrique Banfi, a Página 12.



De acuerdo a información brindada por la AABE, el proyecto "Vía viva" (presentado por Sang Hak Choe y diseñado por el estudio BMA Arquitectos) tenía propuestas específicas para los tres tramos que correspondían al bajo viaducto del Ferrocarril Mitre: Espacio Hipódromo (2,5 hectáreas que van desde avenida Dorrego a Olleros), Espacio Clubes (1,7 hectáreas que van de Olleros a Juramento) y Espacio Barrio Chino (1,05 hectáreas que se extienden hasta Av Congreso).

En el Espacio Barrio Chino, el proyecto contemplaba un sector gastronómico y comercial con "un paseo aromático con madreselvas y diferentes variedades de jazmines y un mural realizado con la participación de los vecinos representando a un dragón, figura tradicional china". En el Espacio Clubes, también con una oferta gastronómica y comercial, se sumaría una "impronta deportiva" con estaciones de ejercicios y "un paseo integrado por vegetación para atraer colibríes". Por último, el Espacio Hipódromo contaría con una serie de locales comerciales rodeados por "un boulevard de lapachos, jacarandás y palos borrachos y una huerta comunitaria". Enrique Banfi, por el contrario, lo resume así: "Era un shopping gigante de 4 kilómetros de largo, un disparate".

Amparos y cautelares

Además de las asociaciones vecinales, que presentaron amparos para detener el desarrollo del proyecto del viaducto Mitre, el gobierno de Alberto Fernández también se abocó a frenar muchos de los traspasos que había impulsado la gestión macrista días antes de abandonar la presidencia.

El amparo al que dio lugar el juez Walter Lara Correa, pedido por la AABE, impide que se se inscriban a nombre de la Ciudad de Buenos Aires los ocho predios que Mauricio Macri traspasó a la administración porteña días antes de finalizar su mandato.

"Pedimos a la Justicia que no se inscriban los inmuebles a nombre de la Ciudad hasta que no se resuelva el fondo de la discusión, si vulneró o no la ley de responsabilidad fiscal en cuanto la prohibición de los últimos seis meses", explicó a este diario el actual titular del organismo, Martín Cosentino.

En efecto, Cosentino presentó una serie de medidas cautelares bajo el argumento de que la Ley de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 15, establece que, durante los últimos dos trimestres del año del fin del mandato, "está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos" del Estado.

El titular de la AABE agregó que "también le estamos pidiendo al ministerio de Economía que analice si esto no vulnera la ley de Responsabilidad Fiscal, que impide que en los últimos seis meses de Gobierno se pueda comprometer con inmuebles o con el presupuesto a la administración siguiente”.

El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10 fue dictado el viernes y estableció que el Gobierno porteño tendrá prohibido "alterar la situación de hecho o de derecho" de los inmuebles que fueron otorgados por la gestión de Macri a Larreta en el marco del "Convenio Específico entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" llevado a cabo en noviembre del 2019. En este caso puntual, esto significa que el gobierno de la Ciudad no podrá llevar a cabo el proyecto comercial en los terrenos debajo del Viaducto Mitre (cabe destacar que las obras nunca habían comenzado debido a la pandemia).

Si bien esta presentación judicial afecta sólo a los terrenos del Ferrocarril Mitre, desde el AABE se mostraron confiados con que la situación se repetirá con las tierras debajo del viaducto San Martín. Al igual que lo sucedido con las tierras del Mitre, los vecinos y vecinas de los barrios que atraviesa el viaducto San Martín denunciaron en repetidas ocasiones que el gobierno porteño nunca los había tenido en cuenta a la hora de definir los usos del terreno ya que, como acostumbra la gestión macrista, se habían priorizado los negocios inmobiliarios.