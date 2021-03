Alberto Fernández: "Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras"

"Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros vacunamos. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente y nada debe desviarnos de este camino", dijo el presidente Alberto Fernández desde Almirante Brown sobre las agresiones que recibió el fin de semana (por las que ya hay cinco detenidos) en su viaje a Chubut para recorrer las zonas afectadas por los incendios y anunciar inversiones para reparar el daño causado por el fuego. Dijo que lejos de asustarlo, ese tipo de actitudes lo refuerzan en sus convicciones.

"Quiero que vivamos con las diferencias, pero que las diferentes miradas no nos enfrenten. Necesitamos tirar todos para el mismo lado. Cuando algunos gritan, se equivocan. Más que convencen de que este es el camino que tenemos que seguir", afirmó el primer mandatario.

"Nunca escuché entre los opositores a uno que me venga a decir `tengo una puerta para conseguir vacunas´. Me hubiera encantado eso en vez de que me acusaran de envenenar al pueblo", sostuvo el Presidente.

Fernández habló desde Almirante Brown, donde dejó formalmente inauguradas 30 de las 1000 obras anunciadas por su gobierno y habló por videoconferencia con gobernadores de varias provincias.

"Vamos a ponernos de pie trayendo vacunas, para los docentes, para los adultos mayores. Esta es una pandemia que se llevó en promedio a los que tenían 74 años", dijo el primer mandatario y agregó que "tenemos la oportunidad de ponernos de pie y salir de este tiempo ingrato que tanto dolor nos ha dejado. Hemos visto morir a seres queridos. Qué otra cosa podemos hacer que estar codo a codo para ponernos de pie".

Respecto del apuro que nota de muchos para que arregle pronto con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente fue taxativo:

"Ahora todos están ansiosos porque arreglemos el tema de la deuda. Yo también estoy ansioso. Lo que no voy a hacer es arreglar a costa a los argentinos".

"A costa de los argentinos hicieron ellos lo que hicieron. Yo no lo voy a hacer. Cuando digo estas cosas no las digo para generar divisiones, sino para que tomemos conciencia y no repitamos nunca más esa experiencia", dijo el Presidente.

Y agregó: "Las digo para que tomemos conciencia de que cuando se elige el camino de endeudarse los vecinos se quedan sin cloacas y sin rutas. Para nosotros todos ellos son la prioridad".

"Estaba haciendo cuentas. Estas obras cuestan 560 mil millones de pesos, que es algo así como 6.000 millones de dólares. El año que viene deberíamos pagarle al fondo tres veces lo que hemos invertido en estas 1000 obras que le han cambiado la vida a muchos argentinos", dijo el Presidente.

Fernández encabezó el acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en toda la Argentina y que implican una inversión de 556.780 millones de pesos. Además, dejaron inauguradas 30 obras en 11 provincias por una inversión de 9.772 millones de pesos.



Fue en el marco de la puesta en marcha del Instituto Superior de Formación Docente Nº41 que se encuentra en la localidad de Adrogué, del municipio del sur del conurbano bonaerense.

El mandatario estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente local Mariano Cascallares, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. También estará el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y la directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila y la directora del establecimiento educativo, Susana Elola.