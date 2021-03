El Vaticano anunció que no bendecirá a las parejas de personas del mismo sexo 

A través de un nuevo documento, el Vaticano confirmó este lunes que la Iglesia católica no bendecirá las uniones de personas del mismo sexo ya que Dios “no puede bendecir el pecado”.

Así lo declaró la Congregación para la Doctrina de la Fe en un escrito de dos páginas aprobado por el papa Francisco y publicado en siete idiomas, que fue elaborado en respuesta a un "dubium"- una pregunta formal sobre si el clero católico puede bendecir las uniones homosexuales-.

En virtud de este pronunciamiento, no es lícito que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo que pidan algún tipo de reconocimiento religioso de su unión. Al mismo tiempo, el decreto distingue entre la bienvenida y la bendición de la iglesia a las personas homosexuales, que admite, pero no sus uniones.

El Vaticano sostiene que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero que el sexo homosexual está “intrínsecamente desordenado”. La enseñanza católica argumenta que el matrimonio entre un hombre y una mujer es parte del plan de Dios y está destinado a crear una nueva vida.

En tanto, dado que "las uniones homosexuales no están destinadas a ser parte de ese plan, no pueden ser bendecidas por la iglesia", reza el documento que lleva la firma del cardenal Luis Ladaria y el arzobispo Giacomo Morandi. “La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos deben ser valorados y apreciados, no puede justificar estas relaciones y convertirlas en objetos legítimos de una bendición eclesial “, afirma la respuesta a la pregunta original.

Dios “no bendice ni puede bendecir el pecado: bendice al hombre pecador, para que reconozca que es parte de su plan de amor y se deje cambiar por él”, añade el escrito.

La nota provocó la inmediata reacción de las organizaciones de católicos LGBTIQ+ y desató el debate dentro de la Iglesia alemana, a la vanguardia de la discusión de apertura sobre temas candentes como la homosexualidad.

Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry, que aboga por una mayor aceptación de los homosexuales en la Iglesia, predijo que la posición del Vaticano será ignorada, inclusive por algunos clérigos católicos.

"Los católicos reconocen la santidad del amor entre parejas comprometidas del mismo sexo y reconocen este amor como divinamente inspirado y divinamente apoyado y, por lo tanto, cumple con el estándar para ser bendecido", expresó en un comunicado.

El papa Francisco ha respaldado proporcionar a las parejas homosexuales protecciones legales en uniones del mismo sexo, pero eso se refiere a la esfera civil, no dentro de la iglesia. Estos comentarios, que fueron hechos durante una entrevista con la televisión mexicana en 2019, tuvieron concordancia con la postura que asumió el mismo Jorge Bergoglio durante el debate de la ley de matrimonio igualitario en Argentina.

Aunque se opuso a la aprobación de la ley, Bergoglio apoyó el ofrecimiento de protecciones legales para los homosexuales en uniones estables a través de la llamada "ley de convivencia civil". "Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios", dijo en aquella oportunidad.