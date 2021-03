Pase de facturas por los incidentes en Chubut: Wado de Pedro cruzó al gobernador  

"En lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad", fue la respuesta del ministro del Interior, Wado de Pedro, al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, luego de que intentara desligarse de la responsabilidad por el ataque a la comitiva presidencial el sábado en Lago Puelo, a través de su ministro de Seguridad, Federico Massoni. La situación que se vivió en Chubut, cuando Alberto Fernández fue agredido mientras visitaba la zona afectada por los incendios, dejó a la vista una tensión muy fuerte que se vive en la provincia patagónica desde hace tiempo, no solo entre el Gobierno provincial y los chubuteneses, sino también entre el gobernador Mariano Arcioni, de Chubut Somos Todos, y otros sectores del Frente de Todos.

El Presidente se refirió a lo ocurrido en Chubut durante un acto en el partido de Almirante Brown donde inauguró obras. “Estamos para ayudar, el resto no importa, el resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente. Cuando algunos gritan, se equivocan, me hacen más fuerte, más me convencen de que este es el camino que debo seguir y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la oportunidad de ponernos de pie y de salir", puntualizó.



La provincia transita una fuerte crisis por la falta de pago a los trabajadores estatales y por el intento del oficialismo provincial de avanzar con un proyecto de zonificación para permitir la actividad minera. En ese contexto, para evitar disturbios durante la visita de Fernández, se había recomendado al gobernador que no acompañe a la comitiva, pero éste desoyó los pedidos y se sumó al recorrido. "No estaba prevista la presencia del gobernador Mariano Arcioni. Sabíamos que eso iba generar malestar y enojo debido a la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia", manifestó, además, De Pedro.

Desde el entorno del Ministro indicaron a Página/12 que se trata de una provincia "que asistimos desde que asumimos y que está en llamas por una gestión que, entre otras cosas, debe el salario a sus trabajadores desde hace meses". También desestimaron la versión del gobierno provincial que indicó que las fallas en la seguridad se dieron porque hubo cambios en el itinerario que no les fueron avisados, ya que recordaron que hace unos meses, cuando el ministro de Educación, Nicolás Trotta, visitó la provincia, también fue agredido y en esa oportunidad no había habido ningún cambio en la agenda.

Voceros de Jefatura de Gabinete, en tanto, resaltaron a Página/12 que "el Gobierno Nacional está presente en las 24 provincias trabajando sin banderías políticas. Así lo hizo durante la crisis sanitaria en Jujuy, luego del terremoto en San Juan y durante los incendios en Chubut y Río Negro". Sin embargo, la presencia de Arcioni en la reunión en Lago Puelo y sus acusaciones posteriores hacia otros funcionarios del FdT no pasaron desapercibidas en la Casa Rosada, en donde no esconden su disgusto con el gobernador. Mientras tanto, la oposición busca sacar ventaja de lo sucedido. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, viajó a Chubut y se sacó fotos con militantes de su partido, entre risas y sin barbijo.

Un hecho, distintas versiones

Al momento de los incidentes, cuando el presidente salía del centro cultural que funciona como base de operaciones para mitigar los incendios, Arcioni ya se había retirado y no estaba junto a los miembros de la comitiva. En Lago Puelo contaban que el gobernador se escondió en la cocina del lugar, salió por la puerta de atrás y se fue escondido en un patrullero. Fue por eso que la protesta que tenía como blanco al gobernador terminó con el Fernández en el centro de la escena. Allí comenzaron los disgustos en Nación, que se agrabaron cuando este lunes el ministro de Seguridad Massoni, apuntó contra el diputado del FDT Santiago Igon y el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, como culpables de los incidentes.

En una conferencia de prensa, Massoni intentó desligar a la policía del Chubut de la responsabilidad de custodia del Presidente al asegurar que esa función "pertenece por ley a la Casa Militar y es una tarea indelegable". Luego, puntualizó que la comitiva presidencial "estuvo muy mal asesorada por Sánchez e Igon. Ellos quisieron acaparar al Presidente y no se dieron cuenta de que la Seguridad es una cuestión de Estado, y más cuando teníamos al Presidente y al Gobernador".

En diálogo con este diario, Igon expresó que "Arcioni se sumó a la comitiva presidencial más allá de que la recomendación era que no esté". Luego detalló que "no se trató solamente de una manifestación contra el gobernador de asambleistas del No a la Mina, sino también de trabajadores estatales, como por ejemplo, brigadistas, que están hace dos meses sin cobrar su sueldo por parte de la provincia y están trabajado en medio del fuego". El diputado comentó que en la provincia "hay una situación muy compleja que también se puede ver en que hace tres años que acá los chicos no tienen clases".



Igon detalló que estuvo junto al Presidente en la reunión que se llevó a cabo con intendentes y que al terminar "paradójicamente Arcioni decidió irse antes por su cuenta y no subir a la traffic con la comitiva". Allí, explicó, "había un grupo de manifestantes pacíficos y cuatro o cinco envalentonados que terminaron apedreando la camioneta del presidente".



Massoni reconoció que hubo una Renault Duster observado en las proximidades del Presidente que "pertenece a la Brigada de Investigaciones" de la policía. Desde la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, denunciaron que fue la misma policía, que estaba en esa camioneta, la que generó los incidentes. La versión de Massoni es distinta. Por los hechos fueron detenidas cinco personas, entre ellos tres docentes, que a las pocas horas fueron liberados. El fiscal de la causa, Carlos Díaz Mayer, no descartó que hubiera infiltrados, pero aún están investigando.

El diputado del FDT sostuvo que "había policías sin identificación y hubo cinco detenidos que fueron liberados automáticamente. Algunos de los detenidos eran docentes y creo que se trata de una suerte de cacería de brujas y de operación política por parte del ministerio de Seguridad provincial para no hacerse cargo de los errores que cometieron. Además, Massoni nos responsabilizó al intendente de Lago Puelo y a mi por esta situación lo cuál es una locura porque nosotros no estábamos a cargo de la seguridad de la comitiva", concluyó.



La situación crítica de la provincia

Chubut atraviesa una situación sumamente delicada desde aproximadamente cuatro años. Al pago con más de dos meses de atraso que la provincia debe a sus trabajadores estatales --y que desató un conflicto con los gremios docentes que tiene como resultado que durante los últimos tres años prácticamente no hubo clases en las escuelas públicas--, se sumó la discusión por la megaminería. Este tipo de explotación extractivista está prohibida desde 2003 cuando se aprobó en la provincia la ley 5001. Sin embargo, Arcioni insiste con modificar esta normativa para permitir la zonificación y abrir paso a las empresas mineras.

Si bien Arcioni responde al Frente Renovador, es decir, está dentro del Frente de Todos, en la provincia existe una división dentro del peronismo, en la cuál la minería es uno de los principales temas de discrepancia. Alberto Fernández se mantuvo al margen de la disputa al decir que "el conflicto por la minería lo deben resolver los chubutenses".

Igon, por su parte, destacó que "en Chubut no hay licencia social para que eso se lleve adelante. El gobernador insistió muchas veces con el proyecto de zonificación para permitir la actividad, pero nunca llegó a tener los votos necesarios en la legislatura. Su gestión se ha centrado solo en ese tema y en la provincia el Estado está completamente paralizado". Sobre el proyecto de zonificación, el diputado aseguró que no es conveniente "en términos ambientales, sociales ni económicos".

En este marco, todo indicaría que en las próximas elecciones el espacio que encabeza Arcioni no formaría parte del Frente de Todos.