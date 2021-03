Alberto Fernández: "Martín Soria tiene una mirada muy semejante a la mía"

Luego de más de una semana de suspenso, el presidente Alberto Fernández confirmó que el diputado rionegrino Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia de la Nación. "Va a ser Martín Soria. Hace varios meses vengo siguiendo lo que está haciendo, es una persona que entiende bien lo que está sucediendo en la Justicia hoy en día y que tiene una mirada muy semejante a la mía", anunció Fernández durante una entrevista al nuevo programa de canal 9, Fuego Amigo". Además de develar el misterio de quién ocupará el lugar de Marcela Losardo, el Presidente se refirió a las vacunaciones de privilegio, la renuncia de Ginés González García, las negociaciones con los laboratorios por las vacunas, la agresión que sufrió en Chubut, la situación sanitaria en Formosa, el aumento de tarifas, la suspensión de las PASO, la renegociación de la deuda y la detención de Jeanine Añez en Bolivia, entre muchos temas.

"Hoy almorcé con Martín Soria, le hablé de cuáles son mis expectativas y él aceptó hacerse cargo. Todavía tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado, pero va a ser Martín Soria", arrancó confirmando Alberto Fernández, luego de días de especulaciones sobre quién ocuparía el cargo de ministro de Justicia, en una entrevista televisiva que le hicieron Cata de Elía y Diego Schurman en Canal 9. "Martín hizo un trabajo raro en el que ayudó a desentrañar los vínculos entre el poder y la Justicia. Él empezó a cotejar quiénes entraban a la Casa Rosada, a qué hora, a dónde iban y empezó a detectar cosas muy llamativas. Lo que hizo fue verificar lo que uno viene planteando hace un tiempo respecto a esa zona gris donde la Justicia se vincula no solo con el poder político, sino también con las corporaciones económicas", destacó Fernández, haciendo referencia a la denuncia que Soria hizo respecto a las visitas efectuadas por el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, al despacho de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Vacunación

Además de develar el misterio de quién ocuparía finalmente el asiento en el Ministerio de Justicia, Alberto Fernández se refirió largamente a las demoras en el plan de vacunación y las dificultades en el mundo para acceder a las vacunas. "Todo indica que esta semana vamos a recibir una cantidad importante de vacunas rusas. Y la semana siguiente, vamos a estar recibiendo tres millones de vacunas de chinas", adelantó.

Consultado respecto a por qué no se había logrado un acuerdo con Pfizer, Fernández indicó que el laboratorio había exigido ciertas condiciones que habían resultado imposibles de aceptar y fue tajante: "No vamos a tener esa vacuna".

También se refirió al escándalo por la vacunación irregular en el Ministerio de Salud, que motivó la salidad de Ginés González García: "Creo que Ginés se descuidó y tal vez fue débil. A mí mucha gente me pidió vacunas y cuesta mucho decir que no. Es un dilema ético enfrentar eso", confesó el presidente, quien destacó que seguía creyendo que Ginés era "el mejor sanitariasta de la Argentina", pero que todavía no había mantenido una conversación con él desde su renuncia.

Chubut y Formosa

"El problema de Formosa es un caso muy singular difícil de analizar desde Buenos Aires. Formosa limita con Paraguay, y tiene un muy difícil control del tráfico, entonces el gobernador ha tomado una serie de decisiones que son restrictivas de la libertad ambulatoria, que nosotros en el último decreto tratamos de corregir y subsanar. Pero la realidad es que la acción del gobernador tiene que ver con el riesgo que observa", sostuvo Fernández sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos por la política sanitaria en Formosa, y denunció el "aprovechamiento político" de la oposición.

El Presidente también se refirió al ataque sufrido durante su visita a Chubut por los incendios: "Creo que son un grupo de muy pocas personas y violentos. No me sentí inseguro, pero vi mucha gente enojada y en su enojo cometió esa locura. Un enojo fundado contra el gobierno provincial", explicó.

Consultado sobre si tenía planeado reveer su sistema de seguridad, afirmó: "Para mí escuchar a la gente es muy importante. Detrás del tema de Seguridad del presidente hay una demanda por que el presidente tome distancia y yo eso no lo voy a hacer. Si hay un loco que quiere tirar piedras, que tire piedras".



Tarifas

"Si yo siguiera el sistema que Macri ha propuesto, la luz en marzo tendría que aumentar 165 por ciento primero y el gas debería haber aumentado 80 por ciento en agosto y 120 por ciento ahora. Yo no voy a hacer eso con los argentinos. Las tarifas se tienen que corresponder con los niveles de ingreso de la Argentina del presente. Entonces he propuesto que declaremos la emergencia durante un año para que en ese año las tarifas no crezcan más que los salarios, con lo cual las tarifas van a tener un tope el 80 por ciento de los salarios que el Congreso disponga de los aumentos salariales", explicó respecto a los aumentos tarifarios para este año.

En esta línea, Fernández insistió en la importancia de "ordenar el mecanismo de subsidios" para que el Estado subsidie a aquellos que "les cuesta pagar los servicios, pero no a todos".

Las Paso

El presidente manifestó en la entrevista que podría estar de acuerdo con la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias: "Es un tema que tiene que resolver el Congreso. Los gobernadores insisten en no hacerlas. Creo que el argumento es interesante, sostienen que como las Paso van a ocurrir en agosto, en el peor mes del invierno argentino, si la pandemia subsiste nos vamos a exponer a un riesgo muy grande. Y en eso me parece que tienen razón. Además hay un elemento secundario que no puedo dejar de ponderar, que es que prácticamente con el precio que me cuestan las Paso puedo pagar todas las vacunas rusas que tengo que pagar", indicó.