Cristian Fabbiani se fue del Gigante de Arroyito sin hacer declaraciones tras la caída en el clásico con Central. Newell’s jugó sin ambición todo el partido pero lo más sintomático del momento del equipo fue comprobar la formación rojinegra sin un solo jugador formado en las divisiones inferiores del club. Para peor, días atrás el presidente Ignacio Astore confirmó la salida de Mateo Silvetti, el mejor juvenil que apareció en el último año, a Inter de Miami. Pero en el parque Independencia nadie sabe cómo fue la transferencia y se sabe que la venta se firmó el pasado mes de febrero. La lepra volverá a jugar el viernes a las 19 en el Coloso del Parque ante Barracas Central por la 7º fecha del torneo Clausura. Fabbiani seguirá en el cargo de entrenador porque el equipo mantiene la ilusión en Copa Argentina, donde el mes que viene, con fecha a confirmar, jugará con Belgrano por los cuartos de final.