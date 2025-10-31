Golpeada por las internas que imposibilitaron que la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires tuviera participación formal en las elecciones de octubre y fuera dividida en las de septiembre, sus referentes acordaron una tregua para poner paños fríos a los enojos y, el año que viene, barajar y dar de nuevo.

Este vencía el plazo que se habían puesto las partes que compitieron en la interna partidaria que había terminado judicializada y, si no había definiciones sobre la conducción, el partido corría riesgo de ser intervenido. Eso fue expuesto a Buenos Aires/12 por altas fuentes de la Justicia Federal que tuvieron acceso detallado al expediente de la polémica. “Tienen todos los papeles quemados”, dijeron.

Por eso, tanto el Comité de Contingencia que conduce Miguel Fernández, como la Convención de Contingencia que lleva adelante Pablo Domenichini alcanzaron un “acuerdo político partidario” y definieron un cronograma para iniciar el proceso de renovación de autoridades.

Llegar a eso no fue fácil. El encuentro estaba convocado para las 14 y recién a las 16 las partes llegaron a un acuerdo. “Sale humo de la pipa de la paz”, describió un dirigente. Hasta entonces, no había quórum para llevar adelante los encuentros y había quienes especulaban con la posibilidad de una caída del encuentro. Más allá de la paz armada, todo está roto internamente.

En concreto, el documento establece lineamientos institucionales y un cronograma electoral para tratar de ordenar la vida interna del partido. “Es para brindar certidumbre a los afiliados y militantes de la Unión Cívica Radical en toda la provincia”, señalaron las partes.

Entre los puntos más destacados del acuerdo destacan la prórroga del mandato de los órganos hasta que termine ese cronograma de renovación partidaria. Es decir que la UCR bonaerense continuará bajo el esquema de cogobierno.

Además de Fernández, completan el Comité Elsa Llenderrozas, Walter Carusso, Sofía Gambier, Ariel Bordaisco, Miguel Ángel Lunghi, Miguel Ángel Bazze, Josefina Mendoza, María Josefina Ignacio y Luis Eduardo Podio. En la Convención, acompañan a Domenichini los dirigentes Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios, Juan Martín Genoud, Agustín Maspoli, Érica Revilla, Diego Garciarena, Miguel Ángel Gargaglione y Sebastián Salvador.

En ese orden, las fechas clave son el 10 de junio de 2026, cuando se realizará la convocatoria formal a las elecciones provinciales. El 7 de agosto, cuando será el cierre del plazo para la presentación de listas para delegados al Comité Nacional, delegados a la Convención Nacional, delegados a la Convención Provincial, autoridades del Comité Provincia y de los Comités de Distrito. Finalmente, el 6 de septiembre serán las elecciones.

Como todavía hay comités locales que no se encuentran constituidos, se resolvió que podrán asumir de acuerdo a los resultados de la última elección, garantizando la continuidad hasta la concreción del proceso electoral.

Otro punto central fue la designación de los delegados al Comité Nacional, con un binomio por lista que compitió en la interna. Así, por la Lista 23 será la fórmula que condujo el Comité durante los años anteriores, el senador nacional Maximiliano Abad y la intendenta de General Arenales, Érica Revilla; mientras que por la Lista 14, se designó a la diputada nacional y dirigente aliada a Martín Lousteau, Danya Tavela y al exministro Federico Storani.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, con dirigentes divididos entre las listas de la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Nuevos Aires, el radicalismo cayó en la grieta de la avenida del medio, que no tuvo lugar en estos comicios dado que el escenario estuvo totalmente polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, al tiempo que el resto que quedó lo supo capitalizar el Frente de Izquierda, que se llevó dos bancas.

A los intendentes radicales no les fue nada bien en los comicios del domingo pasado. Los mejores resultados se obtuvieron en municipios como Saladillo, Lobería, Rojas, Ayacucho, Coronel Dorrego y Magdalena, donde la lista que encabezó el “lilito” Juan Manuel López resultó tercera fuerza, pero con porcentajes muy lejanos a los de los libertarios y el peronismo.

Por ejemplo, en Magdalena, cuyo intendente Lisandro Hourcade iba como tercer candidato en la lista, el espacio cosechó 857 votos contra los 4670 de La Libertad Avanza y 3601 de Fuerza Patria. Algo similar ocurrió en Rojas, con el intendente Román Bouvier en la nómina de la CC, que sumó 576 voluntades contra las 6153 de La Libertad Avanza y las 4118 del peronismo.

La propuesta de Provincias Unidas, que contaba con “los fierros” y el apoyo de seis gobernadores, tampoco fue mejor. Con el peronista Florencio Randazzo a la cabeza, el espacio que llevaba a los radicales del sector de Evolución de Martín Lousteau, se quedó con 212.959 votos, esto es el 2,44 por ciento de las voluntades, siendo superada por la propuesta que llevó a la cabeza al mediático abogado Fernando Burlando, que se ubicó como cuarta fuerza con el 2,79 por ciento de los sufragios.