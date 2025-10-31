El abogado previsional Facundo Fernández Pastor detalló por la 750 cómo será la reforma previsional que buscará el Gobierno de Javier Milei, según trascendió en los últimos meses, y aseguró que no será muy diferente a lo que pretendía Mauricio Macri tras las elecciones del 2017.

“No es nada nuevo”, comenzó planteando en una entrevista con Víctor Hugo. Y explicó: “Es lo que ya planteó Macri, que llevó adelante la primera parte. En 2019 dijo que pretendía hacer la segunda parte y no fue reelecto. Ahora vienen por las dos cosas. Porque se pudo volver atrás con una parte, pero viene por todo”.

En este punto, dijo, el plan apunta a tres patas: “Una es terminar la crearon con la ley de reparación histórica, la PUAM; otra, la jubilación mínima, y que por eso vienen a bajar la jubilación mínima; y a reimplementar el sistema de capitalización individual”, es decir, la vuelta de las AFJP.

“Por lo que yo tengo conocimiento, hace un par de meses el Gobierno hizo circular por los Tribunales Federales tres proyectos. Uno para reformar los regímenes especiales y dos sobre el régimen general”, contó.

Y añadió: “El de especiales, es lo que propuso Osvaldo Giordanoen en Anses y lo que viene proponiendo CIPPEC, que es terminar con todos los regímenes que tienen alguna especialidad como jubilaciones anteriores o alguna condición especial y pasarlos al régimen general”.

“Y sobre el régimen general de jubilaciones, pretenden bajar lo que va a cobrar el jubilado en relación a su salario, la tasa de sustitución, modificando la fórmula de cálculo”, dijo.

Tras lo que finalizó: “Uno habla de que en lugar de tomar los últimos 10 años, tomar los últimos 20. Y el otro habla de tomar los 30. Con lo cual, si uno se pone a pensar lo que cobraba 30 años atrás. Yo hace 25 años, cuando empecé a trabajar, cobraba 850 pesos. Si me toman ese salario, mi jubilación va a ser dos peses con cincuenta”.