Un clima sombrío, en ocasiones confuso y onírico, y una voz nocturna, misteriosa y conurbana atraviesan las nueve canciones de Filosa (2025), el disco debut de Francis Amante. Una obra que dialoga tanto con el drama del bolero como con la estética gótica y el vértigo del post punk. "El disco se llama así por la musicalidad que llegamos a construir, ya que todas las canciones se sienten así. Las guitarras son afiladas, al igual que las letras; el sentimiento siempre es muy intenso y muy tajante", explica la cantante y compositora de 24 años, oriunda de Don Torcuato. "Llego a este disco a través de un largo proceso creativo, íntimo y personal de varios años de experimentación", revela Natalia López –su nombre real– antes de presentar el álbum este viernes 31 de octubre en Humboldt Niceto Club (Humboldt 1358).
- ¿A qué se deben la oscuridad y crudeza que presenta tu música? ¿Hay algo del entorno que te lleva a esa búsqueda sonora?
- Siempre creo que son las emociones más intensas las que me guían para decantar en la música; es decir, todo lo que me pasa o lo que pasa a mi alrededor. La música en mi vida es el desborde de todas las emociones y mi manera de transformar esa energía. Las temáticas que aborda este disco, tanto estéticas como poéticas, tienen que ver con esa espesura, ya que hablan mucho de la noche, del barrio, de la soledad, de la ira; y todo eso está en el entorno constantemente. Por eso también me interpela, porque es parte de mi vida. La realidad últimamente tiene esas cualidades y hay una conexión necesaria.
- Entre la música garage, el post punk y el bolero: por esos paisajes sonoros transita tu música, ¿cómo se da en vos ese cruce de estilos?
- Se da de manera natural porque no voy con una idea específica a la hora de componer, sino que me dejo guiar por la emoción. Hay algunos pre-conceptos al sentir ciertas emociones. Por ejemplo, la ira se siente más rítmica, el romance se siente mucho más melódico y espaciado, y así puedo estar un buen rato describiendo los sentimientos, intentando decodificarlos y pasarlos a un plano musical. Simpatizo mucho con las emociones que evocan ciertos géneros musicales, más que desde su lado técnico y musical.
- ¿Cómo encontraste tu voz? Tanto tu decir como tu forma de cantar (grave, espesa, nocturna).
- Fue un largo camino hasta encontrar mi propia voz. Al principio tal vez pensaba que tenía que seguir ciertos conceptos sobre la voz femenina, ya que siempre se espera una voz un poco más aguda y suave, y había algo de ese relato que nunca me cerró porque no me identifica. Pero de alguna manera me pesaba. Luego fui aprendiendo sobre mi propia voz gracias a un montón de cantantes que admiro, que también tienen esa cualidad de cantar grave y hacerlo con mucha personalidad. Eso me hizo sentir bastante bien. Después de estudiar mucho aprendí a querer mi voz, a respetarla y a pulir, y creo que apareció sola por el poder que fue acumulando. Mi mensaje también aparece gracias a la música en sí, porque es la manera en la que encuentro mis respuestas a las cosas que no entiendo de esta vida. Es mi refugio y mi compañía; y la voz es un gran medio, un gran puente para convertir todo eso que sucede en algo hermoso y nuevo.