La Sala I de la Cámara Federal rechazó el pedido del diputado de La Libertad Avanza y candidato oficialista en Buenos Aires José Luis Espert para que la causa que lo investiga por discurso de odio y violencia sea archivada. Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-FITU, lo habían denunciado penalmente luego de que el legislador exigiera “cárcel o bala” para los referentes de los sectores políticos de izquierda.

Bregman se refirió al tema e hizo hincapié en la búsqueda permanente de violencia que ejerce el candidato libertario desde la estructura digital que reproduce contenido oficialista: "En nuestra denuncia pedimos que se investigue el odio y la violencia que intenta generar Espert y se reproducen por su patota digital en las redes sociales", resumió la referenta en su cuenta de X.

La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Sebastián Casanello, quien había rechazado en primera instancia el pedido de archivo que había hecho Espert y se predisponía a avanzar en la investigación.

Pero Espert quiso insistir, y apeló confiando en su suerte ante la Cámara de Apelaciones que en los últimos días, finalmente, le dio la razón al juez. "La investigación continúa, aunque a Espert no le guste", concluyó Bregman.