"No habrá tarifa segmentada este año"

"No habrá tarifa eléctrica segmentada este año, va a haber un aumento general y no va a estar por encima del 29% de la inflación proyectada para este año". Quien adelantó los criterios del ajuste tarifario fue el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Y admitió que los nuevos cuadros tarifarios podrían aplicarse a partir de abril. Admitió que la segmentación, por la cual se podría aplicar un aumento mayor a sectores de mayor poder adquisitivo, se consideró pero no estaría en condiciones de implementarise para este año. Las audiencias públicas por las tarifas eléctricas están previstas para el 29 y 30 de este mes.