Nueva línea de becas de Educación

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presentó Progresar Trabajo, la nueva línea de becas del Gobierno nacional destinada a fomentar los cursos de formación profesional que se realizan en todo el país.



“Al día de hoy ya hay más de 600 mil inscriptos en las Becas Progresar. Las prioridades que estableció nuestro Gobierno y nuestro Presidente a lo largo del 2020 han sido claras; la definición de comenzar por los últimos para llegar a todas y todos es central, no sólo desde lo discursivo, sino en los hechos. Y los hechos se traducen en políticas públicas como lo es el Programa de Becas Progresar, ya que fomentar y acompañar las trayectorias educativas hacen al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Por eso hemos ampliado el presupuesto para este año alcanzando los $27 mil millones y proyectamos llegar a más de 750 mil becarias y becarios en esta primera etapa”, dijo Trotta en el acto de lanzamiento que se llevó a cabo en el Centro de Formación Profesional 401 del partido bonaerense de San Martín y contó con la participación del intendente Fernando Moreira, autoridades locales y funcionarios nacionales.

Progresar Trabajo está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinas y argentinos o con residencia legal en el país no inferior a 2 años. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado. Asimismo, en caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, como ser: personas Trans, de Pueblos Indígenas, con discapacidad o refugiadas, no se fija límite etario.