Manu Victoria habla del personaje que interpreta en la versión argentina de "Rent"

“A Sontag, a Sondheim, a cualquier cosa tabú, a Ginsberg, Dylan, Cunningham y Cage, a Lenny Bruce, a Langston Hughes. Al escenario. A Dorothy y a Toto que fueron sobre el arcoíris. A la vida bohemia”, grita, canta y baila frenéticamente Rent, el exitoso musical rock del neoyorkino Jonathan Lars, ganador del Pulitzer y varios premios Tony, basado en la ópera La bohème de Giacomo Puccini, que aquí nos traslada del Barrio Latino de París a la Nueva York de la década del 90 en el corazón del Alphabet City, una vecindad peligrosa en la que un grupo de jóvenes artistas, activistas, bailarines y soñadores luchan contra todas las normas para expresarse libremente en un contexto en el que la pandemia del sida y la crisis económica les azota sin respiro. Con décadas de éxitos, reposiciones y repeticiones, Rent desemboca por única vez en Argentina a cargo de GO Broadway Productions, Carlos Mentasti, Juan Álvarez Prado y Viviana Puerta, para una función vía streaming. SOY dialogó con Manu Victoria, actor y cantautor dominicano viviendo en Buenos Aires, protagonista de Un gallo para esculapio y el Cantando 2020 entre otros espectáculos, y sin lugar a dudas el artista más indicado para interpretar al personaje más hermoso del musical: Ángel, travesti, drag queen, crossdresser, portadora de vih, fuente de amor y ternura incansable dentro del grupo que no puede –ni piensa- pagar la renta.

Como en toda gran oportunidad, las cosas no ocurren sorpresivamente de un día para otro: cuentan las buenas lenguas que Manu una vez se bajó de Internet la grabación de la última función de Rent en Broadway del 2008 y junto a sus compañeres armaron un evento en el colegio y, en ese instante, Ángel bajó una vez más para conquistarlos a todxs. Al año próximo se anunciaron las audiciones para Rent en su Santo Domingo natal y, como el propio Manu confiesa, "conscientemente cagué mi audición de Ángel. Tenía 17 años y sabía que no podía serlo, no podía darle la profundidad y la vida que merecía a esa edad. Yo tampoco estaba listo para las consecuencias que podrían devenir de interpretar un personaje así tan lleno de vida, colorido y libre en una sociedad tan católica y patriarcal". A los dos meses se mudó a Buenos Aires a empezar una nueva vida, acompañado de nuevos proyectos y hermosos fantasmas que tarde o temprano volverían a visitarlo: "Mi recorrido hasta Ángel ha sido largo: 14 años, pero ha valido el tiempo".

¿Cómo llegaste a ser Angel Dumott Schunard?

-Para ser honesto, no sé si yo vengo persiguiendo a Ángel o Ángel a mí. Es una combinación. Rent fue uno de los primeros musicales de los que tuve noción. Siendo un muchachito en Santo Domingo con un una inclinación por el arte, siempre los musicales encontraron su manera de llegar a mis oídos. Cuando vi la película y uní los puntos quedé flechado por Mark Cohen, narrador de la historia, y Ángel Dumott Schunard, luz de la historia. Desde ese día con 13 añitos, dije: Yo quiero ser/hacer de este ser.

¿Sobre qué modelos descansa tu Ángel?

-Este Ángel es una combinación de mis instintos y mis maestros. No solo maestros de actuación y canto sino maestros de todo tipo. Desde mi maestra de historia del colegio que me puso un 100 porque escribí una canción sobre las hermanas Mirabal (las responsables de que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer) hasta las Drag Queens del Drag Race de RuPaul. Toda mi vida he estado rodeado de arte y de una comunidad muy fuerte que ha sido el teatro y desde ahí hasta el día de hoy he estado encontrando a Ángel. Siento que al igual que yo, Ángel ha estado rodeado de gente que avala su arte, que lo celebra, que lo incita, siendo parte de la comunidad LGBTQ+. He volcado un pedacito de todos los personajes que he interpretado en mi carrera, desde “La Edu” en “Un Gallo” hasta el Burro de “Shrek”.

¿Cómo hiciste para situarte en esa época tan tremenda en relación al vih/sida en Nueva York en la que transcurre Rent?

-El arte drag ha sido un gran bastión para mi búsqueda porque aunque Rent gira en torno al vih/sida, Ángel, aún afectado con el virus, gira en torno a la empatía, alegría, humor, luz, risas, esperanza y ternura. Es un viaje ver cómo una persona positiva (en todos los sentidos) lidia con las cartas que tiene. Fui haciendo la progresión desde lo feliz hasta lo triste. Empezando por RuPaul’s Drag Race (del que soy fan desde hace años) siguiendo a ese mundo que plantea el documental Paris Is Burning (una joya obligatoria que toda persona que se considere humana debe ver), hasta Pose, una ficción que muestra la no ficción de Paris is Burning. Decenas de artículos proveídos por les amigues de Ciclo Positivo y Fundación Huésped, películas como Dallas Buyers Club. Charlas que he tenido con amigos, entre ellos Pato Witis, mi estrella iluminadora (Collins, el amor de Ángel) de su propia experiencia en New York, habiendo vivido allí. Tenemos hoy la información que se necesitaba hace 30 años para salvar vidas al alcance de un clic.

Participaste en éxitos como Un gallo para esculapio y el Cantando, aunque tanto tu personaje como la obra "Rent" representan lo opuesto: la vida bohemia frente a lo mainstream, el arte como rechazo al espectáculo comercial. ¿Cómo se conjugan estos extremos y esta tensión en tu performance?

-Podríamos hablar días de Un Gallo... o el Cantando..., experiencias que me cambiaron la vida, y te darías cuenta en el primer minuto que no son taaaaaaan distintas a Rent. En Un Gallo... hay premisas muy claras, la pérdida y la marginalidad. En el Cantando... pudimos ver artistas disfrutando y amando cantar en medio de una pandemia global. Creo que Rent podría ser la combinación perfecta de esos: un grupo de artistas marginados, buscando un lugar que ha sido arrebatado por el gobierno y por su mismo cuerpo, haciendo arte y encontrando felicidad en medio de la epidemia del vih/sida. Ahí es que se conjugan “La Edu”, Manu del Cantando y Ángel, simplemente van a ser felices sabiendo que afuera puede haber sol o lluvia.

Sebastián Freire

¿Qué mensajes finalmente nos deja Ángel?

-Ángel es luz. Es un ser caído del cielo que con una sonrisa hace que quienes lo rodean sonrían también. Es un ser que pone al amor primero pero no se lo queda, se lo da a los demás personajes, esperando que hagan un relevo y den ese amor a alguien más. En mi vida Ángel es un sueño y un/una maestro/maestra. Un sueño por lo que significa estar en Rent Argentina, siendo el papel que soñé hace 15 años. Maestra y maestro porque me está enseñando a vivir y ser feliz, entendiendo que nos podemos morir mañana y solo queda cómo hiciste sentir a tu prójimo, porque vas a seguir viviendo solo por el tiempo en que te recuerden. Ese mensaje (yo creo) nos deja Ángel: Elegimos cómo queremos ser recordados.

¿Qué particularidades traés, a diferencia del film Rent o de la puesta original de Broadway?

-Creo que hay una particularidad muy bella de mi Ángel (por más ególatra que suene) y es que es muy real. O así lo siento yo. Estoy dejando que todo lo que me pasa por la cabeza y el cuerpo salga y se transforme en la manera en que Ángel piensa, habla y camina. No siento que haya diferencias enormes entre mi Ángel y los anteriores. Podría decir que me baso 100% en lo que me sucede y lo que siento y no tanto en el show que “tengo” que dar. Estoy seguro que me encontrarán mucho menos acrobático que los anteriores y en mi creación eso está muy bien.

¿Qué tiene para decir la obra hoy, a tres décadas de su estreno, con diferencias en las problemáticas sanitarias de aquella época y en una ciudad alejada de Buenos Aires?

-Que "I" es igual a "I". Indetectable es igual a intransmisible. Desde que sé esta información, lo único que pienso es: ¡Por qué no está en carteles con luces de neón en todos lados! Cuando una persona que está en tratamiento por vih, tomando su medicación diaria, alcanza el nivel de indetectable (que las copias del virus son tan pocas que no figura ni siquiera en el examen de sangre) quiere decir que no transmite el virus por vía sexual. Creo de verdad que ese tremendo pedazo de información ayudaría muchísimo a que se empezara a romper el estigma. Justamente las problemáticas sanitarias han cambiado mucho, la ciencia ha permitido el desarrollo de estos cócteles que no estaban hace 30 años. Entonces el mensaje de hoy deRent y el mensaje de Ángel hoy es el mismo que fue hace años y es el mismo que va a seguir siendo: la información salva vidas. La información salva vidas y ayuda a eliminar estigmas.

Única función: jueves 25 de marzo a las 20 vía streaming, entradas por ticketek.com.ar